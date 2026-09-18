Primer balance de Fiestas Patrias 2026 deja a tres personas fallecidas y 52 detenidos

La policía uniformada informó además más de 154 mil vehículos fiscalizados y cerca de 4.700 controles de alcohol y drogas.

Carabineros entregó este viernes su primer balance por Fiestas Patrias 2026, dando cuenta de tres personas fallecidas y 52 detenidos por delitos asociados a la conducción.

El informe fue dado a conocer pasadas las 10:00 horas, cuando aún restan varios días de celebraciones y desplazamientos por el país.

Primer balance de Fiestas Patrias 2026 deja a tres fallecidos

De acuerdo con las cifras proporcionadas por la policía uniformada, hasta ese momento se habían fiscalizado 154 mil vehículos y efectuado cerca de 4.700 pruebas para detectar consumo de alcohol y drogas.

Del total de aprehendidos, 35 corresponden a conductores que manejaban bajo la influencia del alcohol, mientras que otros 17 fueron detenidos por conducir bajo los efectos de sustancias ilícitas.

Los procedimientos preventivos también permitieron detectar a 245 conductores que incurrieron en distintas infracciones, entre ellas exceso de velocidad, falta de cinturón de seguridad y ausencia de elementos de protección para menores de edad.

Carabineros mantiene estos controles como parte del despliegue dispuesto durante el extenso feriado.

Respecto de las víctimas fatales, uno de los casos corresponde a un atropello ocurrido en La Araucanía, mientras que los otros dos fallecimientos se produjeron tras accidentes de tránsito registrados en las regiones de Los Ríos y Metropolitana.

En paralelo, desde la capital ya han salido cerca de 145 mil vehículos con motivo de las celebraciones.