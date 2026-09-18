Milei despide a personal civil de la residencia de Olivos y la deja bajo control militar

La Presidencia argentina atribuyó la reorganización a problemas de seguridad y filtraciones de información sobre la actividad del mandatario y su entorno.

El Gobierno de Argentina concretó una reorganización de la Quinta de Olivos, residencia presidencial utilizada por Javier Milei, que implicó la salida de 12 trabajadores civiles y un nuevo esquema de funcionamiento bajo la conducción de la Casa Militar.

La modificación contempla que este organismo asuma la responsabilidad integral de la seguridad del recinto y de las residencias transitorias utilizadas por el mandatario y su familia.

La medida también considera la reasignación de labores que anteriormente estaban en manos de funcionarios civiles y la disolución del área de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos. Entre los trabajadores desvinculados se encuentra el hasta ahora intendente de la residencia, Osvaldo Javier Sosa, según informó La Nación.

Desde la Presidencia señalaron que el cambio responde a antecedentes relacionados con la seguridad del mandatario y su entorno.

Fuentes oficiales consultadas por el mismo medio aseguraron que la decisión “se encuadra en una serie de filtraciones que le han hecho llegar al gobierno. Entonces, se decidió un refuerzo de la seguridad”.

En esa línea, agregaron: “La decisión es de seguridad. Se hizo una investigación que determinó que hay un riesgo para la información y también para la seguridad, por eso la determinación sobre estos empleados”.

Desde el Gobierno aclararon además que “no quiere decir que los militares hagan actividades de civiles. Pero las personas que tengan relación con el Presidente van a trabajar bajo las órdenes de Casa Militar”.