García Ruminot pone foco en la frontera con Argentina: “Siempre tenemos que tener la mirada puesta”

El ministro de la Segpres destacó la importancia de las regiones extremas y abordó las necesidades de las Fuerzas Armadas de cara al Presupuesto 2027.

Tras el término de la Parada Militar 2026, el ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, destacó la importancia de mantener la atención del Gobierno en las regiones extremas y limítrofes, con especial énfasis en la frontera con Argentina, el norte del país, el mar y Magallanes.

“Siempre tenemos que tener la mirada puesta en nuestras regiones extremas, en nuestras regiones que son limítrofes”, afirmó el secretario de Estado.

En esa línea, remarcó que es “muy, muy importante” considerar “nuestro límite norte, nuestra extensa frontera con Argentina”, junto con “nuestro mar y Magallanes siempre, siempre presente, no solo como ocupación del gobierno, sino también como formando parte de nuestra alma nacional”.

Consultado por el Presupuesto 2027 y los requerimientos de las Fuerzas Armadas, García Ruminot reconoció que existen múltiples prioridades que deben ser abordadas. Entre ellas mencionó educación, salud, seguridad y empleo, junto con una “enorme, enorme dificultad en materia de creación de empleos”, además de las restricciones presupuestarias y un escenario económico internacional que calificó como “cada día más difícil”.

Ante la pregunta sobre si las necesidades de las FF.AA. deben ser consideradas frente a los impases diplomáticos con Argentina, respondió: “Sin lugar a dudas”.

No obstante, el ministro planteó que la elaboración del próximo erario debe compatibilizar las distintas demandas sociales y proyectarse más allá de un solo año. “Y no solo el presupuesto 2027, es la programación de los gastos durante los próximos años. Y también, por supuesto, y no solo de los gastos, sino también de las inversiones públicas que necesitamos en las distintas áreas del quehacer nacional”, señaló.