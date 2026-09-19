“No me arrepiento”: Michelle Bachelet baja su candidatura a la ONU

La expresidenta confirmó su decisión tras el resultado del último sondeo informal del Consejo de Seguridad, donde obtuvo un voto favorable y 11 en contra.

La expresidenta Michelle Bachelet anunció este sábado que decidió retirar su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas, poniendo fin a su candidatura para suceder a António Guterres.

La decisión fue comunicada mediante un video publicado en sus redes sociales, luego de conocerse el resultado del tercer sondeo informal del Consejo de Seguridad, donde consiguió un voto favorable, 11 en contra y tres “sin opinión”.

“Hoy anuncio que he decidido no continuar con mi candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas”, señaló la exmandataria al inicio de su mensaje.

Michelle Bachelet baja su candidatura a la ONU

“Algunos tal vez crean que este no era el momento adecuado para el tipo de candidatura que busqué representar, en una época en la que soplan fuertes vientos en contra de principios como el multilateralismo; en contra del derecho internacional, que está siendo violado reiteradamente; en contra de la realidad del cambio climático, que algunos siguen negando a pesar de la evidencia científica; y en contra de la democracia y los derechos humanos, que se encuentran amenazados”, expresó Bachelet.

Junto a ello defendió el sentido de su postulación y agradeció a los países que respaldaron su candidatura. “No me arrepiento de haber asumido este gran desafío. Ayudamos a posicionar en la agenda global la convicción de que la próxima persona a cargo de la Secretaría General debe ser una mujer de América Latina: alguien verdaderamente independiente, leal a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y dispuesta a defenderlos con firmeza ante todos los Estados, sin importar su tamaño o poder”. Asimismo, agradeció especialmente al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuyos gobiernos mantuvieron su apoyo a la postulación.

De esta forma, la exmandataria afirmó que continuará vinculada a asuntos internacionales tras abandonar la carrera por la ONU. “Continuaré ahora, con la misma determinación de siempre, mi trabajo internacional. Seguiré participando activamente en la urgente tarea de construir un mundo con mayor paz, seguridad, desarrollo sostenible y respeto por los derechos humanos”.

La decisión se conoció después de que el Gobierno de Chile retirara en marzo su respaldo oficial a la candidatura, argumentando entonces la dispersión de postulaciones latinoamericanas y diferencias con actores relevantes del proceso.