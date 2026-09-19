Kast destaca rol de las FF.AA. en la Parada Militar: “Garantiza la defensa de nuestras fronteras”

El Presidente encabezó por primera vez la Parada Militar y destacó el trabajo de las Fuerzas Armadas en las fronteras y zonas de seguridad.

Tras el término de la Parada Militar 2026, el presidente José Antonio Kast destacó el trabajo de las Fuerzas Armadas en el resguardo de las fronteras y la soberanía nacional, luego de encabezar por primera vez como Mandatario la tradicional ceremonia en la elipse del Parque O’Higgins.

En conversación con la prensa, el jefe de Estado relevó las labores que realizan las instituciones castrenses en distintos puntos del territorio.

Kast destaca rol de las FF.AA. en la Parada Militar

“Hoy día lo que más agradecemos a nuestras Fuerzas Armadas es la colaboración que han tenido de manera permanente para garantizar la defensa de nuestras fronteras, como por ejemplo, la zona norte”, sostuvo.

En esa línea, Kast también puso énfasis en las tareas de seguridad desarrolladas en el sur del territorio y afirmó que se debe “colaborar con la seguridad en la zona sur y también marcar la soberanía chilena desde el extremo norte hasta el extremo sur”.

Asimismo, valoró las características del personal militar, señalando que “en eso creo que el profesionalismo, la disciplina, la lealtad y el patriotismo de nuestras fuerzas armadas y del ejército eh merece todo nuestro reconocimiento”.

Las declaraciones del Presidente se producen en medio de las recientes diferencias entre Chile y Argentina relacionadas con el Estrecho de Magallanes. Pese a este escenario, la ceremonia contó con la presencia del jefe del Estado Mayor General del Ejército argentino, Oscar Zarich.