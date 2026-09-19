FOTOS – Primer desfile de Kast y debut de Gendarmería marcan la Parada Militar 2026

La ceremonia por las Glorias del Ejército se extendió por más de tres horas y contó con representantes de las Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI y Gendarmería.

Más de 10 mil efectivos participaron este sábado en la Gran Parada Militar 2026, ceremonia realizada en la elipse del Parque O’Higgins con motivo del Día de las Glorias del Ejército.

El desfile comenzó cerca de las 11:30 horas y tuvo como una de sus principales novedades la primera participación de Gendarmería en esta tradicional actividad.

La jornada también marcó la primera Parada Militar de José Antonio Kast como Presidente, quien asistió acompañado por el ministro de Defensa, Fernando Barros, y el comandante en jefe del Ejército, general Pedro Varela.

FOTOS – Primer desfile de Kast y debut de Gendarmería marcaron la Parada Militar 2026

En total, desfilaron 6.219 efectivos del Ejército, 1.252 de la Armada, 1.117 de la FACh, 1.220 de Carabineros, 297 de la PDI y 94 de Gendarmería.

Otra de las novedades fue el retorno de la Policía de Investigaciones a la elipse, luego de siete años de ausencia, ya que la institución había participado por última vez en 2019.

El despliegue contempló además a las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Gendarmería, junto con las agrupaciones históricas del Ejército y las bandas de guerra e instrumental de la Escuela Militar.

Previo al inicio del desfile, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, destacó la participación de las distintas instituciones. “Es un acto muy típico, republicano y muy querido por la ciudadanía. Impresionante el público este año que se pusieron gradería al frente. Vuelve la Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile. Estarán, por supuesto, el Ejército de Chile, la Armada, la Fuerza Aérea, las Glorias del Ejército y además las policías, las tres instituciones que tienen que ver con el Ministerio de Seguridad, así que muy contentos de poder ser parte del ecosistema de seguridad parte de las Glorias del Ejército”.

FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

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