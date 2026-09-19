Presidente Kast retoma tradición de 1986 y entrega Medallas al Valor en la Parada Militar

La ceremonia marcó el regreso de una condecoración que no se entregaba durante una Parada Militar desde 1986.

En la previa de la Parada Militar 2026, el presidente José Antonio Kast, junto al ministro de Defensa, Fernando Barros, y el comandante en jefe del Ejército, Pedro Varela, encabezó la entrega de Medallas al Valor a siete efectivos de la institución por acciones extraordinarias realizadas durante sus labores de servicio.

La condecoración distingue a funcionarios que arriesgaron su vida para proteger o rescatar a otras personas.

Kast retoma tradición de 1986 y entrega Medallas al Valor en la Parada Militar

Entre los reconocidos se encuentra el mayor Boris Leal, quien en 2014 participó en el rescate de una persona atrapada en un incendio en Angol, y el cabo primero Nelson Mestre, quien en 2021 intervino en un siniestro registrado en un hogar de menores para ayudar a rescatar a niños.

También fueron distinguidos el capitán Alejandro Araneda y los integrantes de su patrulla —el sargento primero Ariel Muñoz, los cabos primeros David Palma, Ángel Fernández y Cristián Pérez— por participar en el traslado de cinco bebés prematuros desde el Hospital Regional de Copiapó durante el aluvión que afectó a la ciudad en 2015. Algunas de las acciones que motivaron los reconocimientos ocurrieron hace más de una década.

La ceremonia significó además el retorno de una tradición que no se realizaba durante una Parada Militar desde 1986.

“El Ejército de Chile, en su afán de reconocer la labor, el esfuerzo y sacrificio de cada uno de sus miembros hará entrega de la condecoración al valor, al personal y por los motivos que se indican”, se escuchó durante el acto.

De acuerdo a las autoridades, las medallas fueron creadas mediante decreto supremo en 1945 y contemplan la figura de un cóndor con las alas extendidas junto a una estrella.