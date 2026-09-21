Una bilateral con Zelenski y una cena con Trump: así será el debut de Kast en la ONU

Para esta jornada, se espera que el mandatario participe de un diálogo sobre IA, aliste los detalles de un tratado de libre comercio y ofrezca un punto de prensa.

Cerca de las 08.00 horas de este lunes llegó el presidente José Antonio Kast a Nueva York, Estados Unidos, para participar en el 81° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Su primera actividad pública iniciará a las 16.00 (hora local). Junto a otros mandatarios de la región, asistirá al diálogo de alto nivel sobre inteligencia artificial que organizó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Asimismo, se espera que a las 18.00 horas Kast firme los términos de referencia de modo de consolidar a futuro un Tratado de Libre Comercio entre Chile y Marruecos.

Al término de esa actividad, se espera que el jefe de Estado de un punto de prensa para los medios nacionales que suelen acompañarlo a este tipo de giras. Uno de los temas de contingencia que asoma para esta jornada es la reciente baja voluntaria de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la secretaría general de Naciones Unidas, luego de haber quedado en último lugar en los sondeos informales del Consejo de Seguridad.

Para el martes, está contemplado que Kast sostenga bilaterales con el primer ministro de Canadá Mark Carney y los mandatarios de Ucrania, Volodímir Zelenski; Vietnam, Tô Lâm y Finlandia; Alexander Stubb. Su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas está programada a las 14.45 horas. Durante la tarde, se reunirán los integrantes de Shield of the Americas, y como puede que el mandatario esté a esa hora dando su discurso, su presencia en ese encuentro aún no ha sido confirmada.

Luego de sostener reuniones con representantes de Croacia y Suiza, así como con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y delegados del Banco Mundial, Kast asistirá a la cena de recepción que ofrecerá su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

El miércoles 23, el jefe de Estado dará curso a las gestiones para convertir a Valparaíso en sede para el Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ). Al día siguiente, se trasladará al Council on Foreign Relations. También podría visitar el memorial de las víctimas del atentado del 11 de septiembre de 2001 esa misma tarde. Con posterioridad, emprenderá su regreso a Santiago.