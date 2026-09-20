Accidente causado por conductor ebrio deja un herido en riesgo vital y siete lesionados en Quintero

El conductor fue detenido tras impactar durante la madrugada a un vehículo que permanecía detenido en el acceso a la comuna.

Un grave accidente de tránsito registrado durante este domingo en el acceso a Quintero, Región de Valparaíso, dejó a ocho personas lesionadas, una de ellas en riesgo vital.

El hecho involucró a un conductor que, según la Fiscalía, se encontraba en manifiesto estado de ebriedad al momento de la colisión.

Accidente en Quintero deja un herido en riesgo vital

De acuerdo al fiscal jefe de Quintero, Pablo Bravo, informó que el imputado impactó a un vehículo que permanecía detenido en la entrada de la ciudad.

“Hoy se controla la detención de un imputado que en la madrugada de este domingo, en manifiesto estado de ebriedad, colisionó en la entrada de la ciudad de Quintero con otro vehículo que se encontraba detenido”, señaló.

Debido a la gravedad del accidente y a que aún deben realizarse diligencias investigativas, el Ministerio Público solicitó extender la detención del conductor.

Entre las labores pendientes se encuentran los peritajes de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros y el seguimiento del estado de salud de la persona que permanece en riesgo vital. “Producto de ello, y que se encuentran pendientes los peritajes de las SIAT de Carabineros, así como la evolución de la víctima, se amplió la detención hasta el próximo día martes 22 de septiembre”, indicó el fiscal.

De esta forma, el imputado permanecerá privado de libertad hasta el martes, cuando se retome el control de su detención y la Fiscalía entregue nuevos antecedentes sobre la dinámica del accidente y la evolución de los lesionados.