Presidente Kast debutará en la ONU con un discurso centrado en seguridad y comercio

El Mandatario viajará a Nueva York para participar por primera vez en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde Chile impulsará una agenda de seguridad, comercio y cooperación internacional.

El presidente José Antonio Kast realizará esta semana su primera participación ante la Asamblea General de Naciones Unidas desde que asumió el cargo, con una agenda que estará marcada por la seguridad, el comercio internacional y el posicionamiento de Chile en el escenario multilateral.

El Mandatario intervendrá ante el plenario durante la mañana de este martes 22 de septiembre, en Nueva York.

Kast debutará en la ONU con un discurso centrado en seguridad

Debido a lo anterior, el canciller Francisco Pérez Mackenna adelantó parte de las materias que abordará la delegación chilena durante su participación en la 81.ª Asamblea General.

“Este lunes llegaremos a las Naciones Unidas con una agenda enfocada en fortalecer la seguridad de Chile, impulsar el comercio para generar los trabajos que el país necesita y afianzar nuestra presencia internacional”, señaló.

En materia de seguridad, uno de los objetivos será promover la cooperación regional para enfrentar el crimen organizado. A esto se sumará la promoción de Valparaíso como eventual sede del nuevo organismo de Naciones Unidas vinculado al Tratado de Alta Mar (BBNJ), iniciativa que busca establecer una estructura dedicada a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina en zonas fuera de las jurisdicciones nacionales.

“Llevamos dos iniciativas muy importantes, nuestro esfuerzo regional contra el crimen organizado y levantar a Valparaíso como sede del nuevo organismo de Naciones Unidas para el cuidado de los océanos”, añadió el canciller.

La ciudad chilena compite por albergar la Secretaría del BBNJ con Bruselas, Bélgica, y Xiamen, China. De concretarse la elección, Valparaíso se convertiría en la primera ciudad latinoamericana en acoger un organismo multilateral de la ONU con membresía universal.

La agenda también contempla encuentros bilaterales orientados a ampliar los vínculos económicos y diplomáticos de Chile. “Tendremos reuniones de alto nivel para consolidar nuestras asociaciones estratégicas y diversificar el comercio internacional”, adelantó Pérez Mackenna.