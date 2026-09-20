Servel denunciará a más de 3,7 millones de electores por no votar en comicios de 2025

Las denuncias serán remitidas a los juzgados de policía local, donde los electores deberán enfrentar el eventual pago de una multa.

El Servicio Electoral (Servel) denunciará ante los juzgados de policía local a 3.760.261 electores que no sufragaron en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025, cifra que fue confirmada por el director del organismo, Raúl García, durante su exposición ante la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos.

Servel denunciará a más de 3,7 millones de electores

“En esta oportunidad y en ambas elecciones del año pasado, hemos contabilizado 3.760.261 electores que no sufragaron y que serán denunciados como lo ordena la ley“, expresó García.

Quienes sean denunciados se exponen a una sanción de entre 0,5 y 1,5 UTM, equivalente a montos que actualmente se sitúan aproximadamente entre los $36 mil y $108 mil.

El procedimiento contempla que el Servel recopile y revise la información contenida en los padrones de mesa para identificar a quienes no cumplieron con el voto obligatorio.

En ese contexto, la autoridad del Servel recordó que la elección presidencial y parlamentaria del 16 de noviembre de 2025 tuvo carácter obligatorio.

Respecto de los plazos, García explicó que el organismo todavía se encuentra recopilando los antecedentes necesarios para sustentar las denuncias ante los tribunales.

Según señaló, el proceso “estará concluido durante los meses de octubre y noviembre”, tras lo cual comenzará la tramitación de los casos en los juzgados de policía local.