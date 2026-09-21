Encuesta Cadem: la brusca caída en la aprobación que sufrió el canciller Pérez Mackenna

Este escenario ocurre a una semana de que se lleve a cabo la interpelación del ministro en la Cámara de Diputados.

La nueva edición de la encuesta Plaza Pública de Cadem dio cuenta de una brusca caída en la aprobación del canciller Francisco Pérez Mackenna.

Según el estudio, elsecretario de Estado registró un descenso de nueve puntos respecto a su gestión, pasando de un 53% a un 43%.

Las cifras de Cadem luego de convulsionadas semanas para el ministro Pérez Mackenna, donde la Cámara de Diputados aprobó su interpelación, la que se llevará a cabo el próximo lunes 28 de septiembre. Esto, una vez que regrese del viaje que realizará con el presidente José Antonio Kast, quien participará en la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas.

La ofensiva de la oposición ocurre luego de no dejar satisfecho por su desempeño en episodios como la polémica la soberanía sobre el Estrecho de Magallanes, además de las dudas que ha dejado respecto a la relación del gobierno con Estados Unidos.

Aún así, el canciller lo ve como una “oportunidad para detallar los avances de la política exterior” por lo que “nosotros responderemos debidamente a las preguntas que se nos hagan”.

Kast y la recuperación en su aprobación

A diferencia de lo que ocurre con Pérez Mackenna, la encuesta Cadem anotó una pequeña alza en su aprobación. En comparación al último estudio, logró aumentar en un punto, de 35% a 36%.