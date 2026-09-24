Presidente Kast: “Hemos logrado un control casi total de la inmigración irregular”

El mandatario aseveró que está a la espera de la regularización de la situación política en Venezuela para poder concretar retornos voluntarios.

El presidente José Antonio Kast planteó a Bloomberg que bajo su administración se ha logrado el control de la inmigración irregular y que está a la espera de la regularización de la situación política en Venezuela para poder concretar retornos voluntarios.

En entrevista con el medio estadounidense, el mandatario aseveró que “nosotros primero lo que hemos buscado es cerrar nuestras fronteras, hemos logrado ya un control casi total de la inmigración irregular”.

Kast puntualizó que la temática fue parte de su encuentro con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a la espera del restablecimiento de las relaciones diplomáticas.

“En la reunión que tuve con Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, pudimos avanzar bastante en pensar en el corto plazo en tener relaciones diplomáticas, lo cual nos permitiría que muchos venezolanos que hoy día están en Chile puedan regresar a su patria”, puntualizó el jefe de Estado.

El presidente Kast fue consultado sobre si logró un acuerdo con Venezuela para la expulsión de inmigrantes irregulares y su salida hacia dicho país, lo cual descartó.

“Como no teníamos relaciones consulares no podíamos hacerlos a Venezuela”, precisó Kast, quien agregó que espera que este tipo de inmigrantes salgan de manera voluntaria de Chile.

“Esperamos que a Venezuela le empiece a ir bien económicamente, porque eso va a hacer que muchos quieran volver a su hogar”, puntualizó.