Las cifras de la PDI muestran una fuerte disminución durante los primeros ocho meses de 2026.

Los ingresos irregulares detectados en la frontera norte registraron una caída de 93,5% durante los primeros ocho meses de 2026, al pasar de 4.393 casos en igual período de 2025 a 286 este año.

Los datos corresponden a registros de la PDI entregados por el Servicio Nacional de Migraciones y fueron consignados por CIPER.

Frontera norte registra caída de 93% en ingresos irregulares durante 2026

La mayor variación se concentra en Colchane, donde los casos disminuyeron desde 4.087 en 2025 a 85 durante este año, equivalente a una baja de 97,9%. Del total registrado en 2026, otros 191 corresponden a Chacalluta, cuatro a Chungará, cuatro a Ollagüe y dos a Visviri.

En tanto, las reconducciones también descendieron, ya que entre marzo y agosto se realizaron 380 procedimientos, frente a los 2.553 del mismo período de 2025, una reducción de 85%.

Respecto de las nacionalidades, entre marzo y agosto de 2026 la mayoría de las personas detectadas corresponde a ciudadanos bolivianos, con 69%, seguidos por venezolanos, con 20%, y colombianos, con 6,6%.

Por su parte, los registros de Carabineros muestran que los extranjeros indocumentados sorprendidos ingresando por la frontera norte fueron 27.276 en 2022, 20.014 en 2023, 23.449 en 2024 y 7.530 en 2025.

Los nuevos antecedentes se conocen luego de que el presidente José Antonio Kast destacara la situación durante su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

“Nuestras fronteras están más controladas. Con el Plan Escudo Fronterizo, hemos reducido en un 86% el ingreso irregular; se ha expulsado a un 50% más de personas que el año anterior”, afirmó el Mandatario.

Tras su gira por Estados Unidos, Kast volvió a abordar la materia y sostuvo: “Hemos buscado cerrar nuestras fronteras, hemos logrado ya un control casi total de la inmigración irregular”.

Además, destacó la recuperación de las relaciones consulares con Venezuela y planteó que estas permitirían facilitar eventuales retornos de ciudadanos venezolanos, mientras que quienes tengan problemas con la justicia enfrentarían un escenario distinto.