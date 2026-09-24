Defensa presenta plan de modernización estratégica para las FFAA y reforzamiento de presencia austral

Entre los principales anuncios, el secretario de Estado informó el inicio oficial del proceso para reemplazar los aviones F-5 de la Fuerza Aérea, que cumplen 50 años de servicio.

El ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, anunció en Punta Arenas un conjunto de medidas destinadas a fortalecer las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas, incrementar la presencia del Estado en la zona austral y potenciar la proyección de Chile hacia la Antártica.

Entre los principales anuncios, el secretario de Estado informó el inicio oficial del proceso para reemplazar los aviones F-5 de la Fuerza Aérea, que cumplen 50 años de servicio.

Asimismo, Barros confirmó que la renovación de los helicópteros Bell UH-1H ya se encuentra aprobada y financiada, y anunció el próximo inicio del proyecto para renovar la capacidad de transporte aéreo estratégico, actualmente sustentada por los C-130 Hércules.

A ello se sumará, durante el año 2027, la incorporación de nuevas capacidades de patrullaje aéreo de largo alcance para la Armada.

“La Defensa no se improvisa. Se planifica, se prepara y se construye con visión de Estado. Las capacidades militares que Chile necesitará en 10, 15 o 20 años requieren decisiones que debemos comenzar a adoptar hoy”, afirmó el ministro Barros en la base aérea Chabunco.

En cuanto al Ejército, el ministro de Defensa detalló que ya se autorizó la modernización de los tanques Leopard 1 desplegados en Magallanes y que instruyó a la institución castrense a iniciar estudios para renovar progresivamente sus capacidades en la zona austral, incorporando sistemas no tripulados, guerra electrónica, comunicaciones seguras y nuevas capacidades de observación y respuesta.

Además, se impulsará la construcción de nuevas bases militares para reforzar la presencia permanente de personal y medios.

Asimismo, se contempla gestionar financiamiento para mejorar la infraestructura portuaria naval de Punta Arenas y fortalecer la presencia nacional en la Antártica. Para ello se renovarán las condiciones operacionales de la pista Teniente Marsh, buscando extender aproximadamente en dos meses la temporada de vuelos; se reforzará la infraestructura de la Base Presidente Eduardo Frei Montalva y el muelle de Bahía Fildes; y se incrementarán la vigilancia aérea y los patrullajes marítimos en la zona austral.

Finalmente, el ministro Barros destacó que Defensa fue excluida del ajuste presupuestario del 3% y que durante 2026 la inversión destinada a capacidades estratégicas será cercana al doble de la registrada el año anterior.