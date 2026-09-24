“Wom Vecino” enseña herramientas digitales y ciberseguridad a adultos mayores

A través de 21 talleres prácticos dictados por sus propios colaboradores en sucursales de la región Metropolitana, Valparaíso, O´Higgins, Maule y Ñuble, WOM bysca educar digitalmente a personas mayores de 60 años.

Lejos del mito de que las personas mayores evitan el mundo digital, el estudio “País Conectado”, elaborado por WOM y Cadem, revela una alta adopción tecnológica en personas mayores de 60 años. De hecho, este grupo lidera la valoración del uso de tecnología: el 75% de los encuestados de este segmento afirma que las aplicaciones móviles les ayudan a ahorrar tiempo en su vida diaria, superando al promedio nacional (61%) e incluso a los jóvenes de 18 a 29 años (55%).

Este ahorro de tiempo también se traduce en una mejora directa de su bienestar general. Un 52% de las personas entre 61 y 80 años asegura que las aplicaciones han mejorado su calidad de vida, en contraste con el 37% de los jóvenes de entre 18 a 29 años y el 48% del promedio nacional. Además, el 80% de los adultos mayores ya ha reemplazado actividades tradicionalmente presenciales por el uso de herramientas virtuales.

Uno de los hallazgos más reveladores del estudio se da en el ámbito económico. Un 77% de las personas de 61 a 80 años declaró sentirse muy confiado o confiado al realizar pagos o transferencias a través de aplicaciones móviles, superando el promedio nacional (74%) y situándose por sobre los jóvenes de 18 a 29 años (72%) y los de 30 a 45 años (70%).

Sin embargo, esta elevada confianza financiera tiene un contraste frente a eventuales fraudes digitales. El estudio expone que el 40% de los adultos mayores o algún miembro de su entorno más cercano ha sido víctima o blanco de un ataque cibernético o intento de estafa en el último año, traduciéndose principalmente en la recepción de enlaces fraudulentos: un 85% asegura haber recibido algún mensaje con enlaces sospechosos (vía SMS, correo electrónico o redes sociales) en el último mes.

WOM Vecino: digitalizando personas mayores en la zona centro de Chile

Para continuar contribuyendo a la adopción digital de personas mayores, WOM creó el programa WOM Vecino, un programa de alfabetización digital dirigido a la tercera edad, con el propósito de entregarles habilidades y herramientas concretas que les permitan desenvolverse con plena autonomía y resguardar su seguridad frente a ciberamenazas.

A nivel de la Macrozona Centro, el programa se ha desplegado con éxito, completando un total de 21 talleres de capacitación en su primera etapa en distintas regiones: la Metropolitana ha realizado 10 talleres, en la de Valparaíso 6 talleres, en O´Higgins 1 taller, en el Maule 3 talleres, y Ñuble 1 taller. Para la segunda etapa ya se encuentran programados otros 38 nuevos talleres en estas regiones.

Estos talleres consisten en sesiones presenciales de capacitación donde se abordan tareas cotidianas como el uso de internet, el envío de mensajes y videollamadas por WhatsApp, y el uso seguro de redes sociales. En ellos se ha profundizado en el módulo de ciberseguridad, enseñándoles cómo identificar los enlaces sospechosos de SMS y proteger sus cuentas de accesos no autorizados.

“Los resultados derriban definitivamente el mito de que las personas mayores están ajenas al mundo digital. Es por esto que en WOM redoblamos nuestro compromiso con la inclusión a través de WOM Vecino, entregando capacidades digitales para que las personas mayores puedan reconocer posibles fraudes cibernéticos, ganen autonomía real y usen la tecnología como una aliada que realmente les facilite la vida cotidiana”, explica Valeria Andía, Gerente de Sostenibilidad de WOM.

Para dar continuidad y apoyo al aprendizaje fuera del aula presencial, WOM también diseñó la “Colección de Alfabetización Digital WOM Vecino”, un set de cuatro guías prácticas entregadas gratuitamente: “Internet desde Cero”, “WhatsApp desde Cero”, “RRSS para Conectarnos” y “CiberSeguridad para Estar Protegidos”.

Además, la compañía está dictando estas capacitaciones en alianza con municipalidades de distintas regiones para llevar los talleres a centros vecinales, expandiendo el impacto social del programa.