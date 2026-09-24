Chilexpress ofrece más de 1.000 empleos para el Cyber Monday con pagos de hasta $150 mil diarios

La empresa reforzará sus operaciones ante el aumento de envíos por el Cyber Monday.

Chilexpress abrió un proceso de contratación a nivel nacional con más de 1.000 vacantes, principalmente para reforzar sus servicios de distribución durante el próximo Cyber Monday.

La búsqueda contempla oportunidades tanto operativas como administrativas en distintas regiones del país, desde Arica hasta Punta Arenas.

Chilexpress ofrece más de 1.000 empleos para el Cyber Monday

El llamado más numeroso corresponde a 1.000 conductores, quienes serán incorporados a la flota entre el 5 y el 17 de octubre, período en que se espera un incremento en el movimiento de encomiendas.

De acuerdo con la compañía, quienes realicen labores de reparto podrán obtener ingresos diarios de entre $100.000 y $150.000, dependiendo de la cantidad de entregas efectuadas durante la jornada.

Para postular a estos puestos se requiere ser mayor de 18 años, tener licencia de conducir vigente y contar con vehículo propio, ya sea automóvil, camioneta, furgón o motocicleta. Las personas interesadas deben realizar su inscripción mediante la sección “Únete a la Flota” de Chilexpress.

En paralelo, la firma mantiene disponibles cargos profesionales y técnicos bajo modalidades presencial e híbrida, entre ellos ejecutivo SAC bilingüe, analista de operaciones y continuidad TI, administrador de red, analista de precios, ejecutivo de ventas, analista contable y operador de control de primera y última milla. Las ofertas abarcan principalmente la Región Metropolitana, además de oportunidades en Coquimbo, Biobío y Magallanes.

Para conocer los requisitos de cada puesto y participar del proceso, los interesados deben ingresar a chilexpress.trabajando.cl. Allí deberán seleccionar la opción “Postula fácil” y acceder con una cuenta de Trabajando.com o mediante credenciales de Google, LinkedIn o Microsoft.