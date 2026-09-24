El evento Samsara Sunset contempla DJ nacionales e internacionales y se realizaría en el sector de Chequehue, en Vallenar, donde se produce el apreciado fenómeno natural.

Una nueva polémica se instaló en torno a la protección del Desierto Florido luego de que se difundiera la realización de Samsara Sunset, una fiesta electrónica de 12 horas programada en el sector de Chequehue, en la comuna de Vallenar.

El evento contempla la participación de DJ nacionales e internacionales y fue promocionado inicialmente como el “festival oficial del Desierto Florido”.

Polémica por fiesta electrónica de 12 horas en zona del Desierto Florido en Vallenar

La controversia aumentó debido a que parte de la publicidad incorporaba los logos de Sernatur, ProChile y el Gobierno Regional de Atacama, pese a que estos organismos descartaron ser patrocinadores de la actividad.

A esto se suma que el alcalde de Vallenar, Víctor Isla Lutz, afirmó que el evento no cuenta con autorización de la Delegación Presidencial Regional para llevarse a cabo.

“Toda la cartelera cultural que estamos desarrollando en torno al Desierto Florido está publicada en nuestras redes institucionales y esto no forma parte de ella (…) nosotros estamos propiciando el turismo responsable en este espacio, que no solo forma parte del patrimonio natural de la provincia del Huasco, sino que es parte también del patrimonio cultural”, sostuvo el jefe comunal.

Isla agregó que durante el año pasado se aplicaron cerca de siete multas por el ingreso de personas a sectores no habilitados, por pisar flores o por no respetar los senderos establecidos.

“Acá tenemos más de 200 especies que son endémicas, solamente se reproducen en Vallenar. La gente muchas veces cree que sacando una semilla o arrancando una flor y plantándola en su jardín crecerá cualquiera de estas flores, y no es así”, explicó.

La preocupación se da en medio de las proyecciones que apuntan a que el Desierto Florido podría alcanzar este año una extensión inédita de unos 18 mil kilómetros cuadrados.

En conversación con Canal 24 Horas, el gobernador de Atacama, Miguel Vargas, también enfatizó la necesidad de resguardar el fenómeno: “No queremos una invasión que implique destrozos”.