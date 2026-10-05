Arrau llama al Congreso a dar respaldo jurídico a Carabineros mediante aprobación de Reglas de Uso de la Fuerza

El secretario de Estado lamentó la muerte del carabinero Jaime Urrea mientras atendía un procedimiento de violencia intrafamiliar. “Cuando se ataca a un carabinero, cuando se ataca a un funcionario de la Policía de Investigaciones, a un funcionario de Gendarmería de Chile, no es un delito más, lo tomamos como lo que es, un desafío al Estado de Chile“, afirmó.

Tras encabezar un nuevo comité policial, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau (REP), se refirió a la cuarta muerte en lo que va de este año de un carabinero en acto de servicio.

De acuerdo con los últimos antecedentes policiales, el sargento segundo Jaime Urrea recibió un disparo de parte de un hombre que había sido acusado de violencia intrafamiliar en un domicilio en Quilleco, Región del Biobío.

“La muerte de un carabinero no es el costo de hacer nuestro trabajo. Nunca podríamos hablar en esos términos, sino que cada carabinero es una vida, hay una familia, hay una historia de servicio atrás”, dijo Arrau, quien poco antes había aclarado que no respondería preguntas de la prensa, sino que lo haría durante el transcurso del día, para centrar en ese momento su intervención en el uniformado.

A renglón seguido, recalcó que “cuando muere un carabinero protegiendo a los chilenos, como es evidente en este caso, el que pierde es Chile entero. Cuando se ataca a un carabinero, no se ataca solo a Carabineros de Chile, no solo se ataca al Estado, sino que se ataca a todos los chilenos. Y por eso también ser muy claro con los delincuentes: cuando se ataca a un carabinero, cuando se ataca a un funcionario de la Policía de Investigaciones, a un funcionario de Gendarmería de Chile, no es un delito más, lo tomamos como lo que es, un desafío al Estado de Chile“.

Junto con reiterar su apoyo a la institución “en donde sea que no se respete el rol de la autoridad”, el secretario de Estado llamó al Parlamento a “derribar diferencias y a aunar voluntades para que estas fuerzas policiales tengan, no solamente más recursos, como están llegando en la nueva Ley de Presupuesto, un incremento importante, sino que también respaldo jurídico. Y así como la Ley Nain Retamal representó un hito, queremos que las nuevas Reglas de Uso de la Fuerza, que esta semana esperemos se aprueben en el último trámite que nos queda en las cámaras, representen ese apoyo que necesitan nuestras policías“.