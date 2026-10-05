“Todo el peso de la ley sobre el asesino”: Kast condenó el crimen de un carabinero en el Biobío

Pese a que se lo trasladó de inmediato al Cesfam de Quilleco, el efectivo policial falleció debido a la gravedad de las heridas.

CARABINEROS.

El Presidente José Antonio Kast condenó este lunes el asesinato del sargento segundo de Carabineros Jaime Ariel Urrea Burgos, perpetrado la noche del domingo en la comuna de Quilleco, en la Región del Biobío.

El hecho ocurrió cerca de las 23:40 horas, cuando el efectivo policial concurrió junto a otros carabineros a un domicilio para asistir a una mujer que era víctima de violencia intrafamiliar.

Tras una primera visita al lugar, cuando la víctima decidió no realizar una denuncia, el personal de la policía uniformada recibió un nuevo llamado, por lo que regresó al lugar.

El primero en ingresar a la vivienda fue el sargento segundo Urrea, quien recibió un tiro de escopeta en el cuello.

Pese a que se lo trasladó de inmediato al Cesfam de Quilleco, ubicado a pocos metros del lugar, el efectivo policial falleció debido a la gravedad de las heridas.

Paralelamente, los otros carabineros presentes en el operativo detuvieron al autor del disparo. Para hoy se espera que sea puesto a disposición de los tribunales.

Kast condenó el crimen del carabinero

En horas de esta mañana, el Presidente José Antonio Kast condenó el crimen del carabinero y pidió “que caiga todo el peso de la ley sobre el asesino”.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario indicó que “con profundo dolor lamento la muerte del sargento 2° Jaime Urrea, asesinado en Quilleco, mientras auxiliaba a una víctima de violencia intrafamiliar. Fueron 18 años al servicio de Chile y protegiendo a los chilenos“.

“Todo mi apoyo a su familia y a Carabineros de Chile. Que caiga todo el peso de la ley sobre el asesino“, añadió el mandatario.

En tanto, desde la institución policial se manifestó que “Carabineros de Chile condena enérgicamente este nuevo acto de violencia y expresa sus más sentidas condolencias a la familia, seres queridos y camaradas de servicio de nuestro nuevo mártir institucional”.