El inglés se presenta dos noches en el Estadio Bicentenario, Katteyes debuta como solista en el Movistar Arena y los sindicatos del Municipal montan “Queen sinfónico” con 90 artistas.

Para los próximos días la agenda mezcla pop, música clásica y ciencia. Katteyes toca el jueves 19 en el Movistar Arena, y Ed Sheeran el sábado 21 y el domingo 22 en La Florida. La orquesta suiza Geneva Camerata llega al Teatro Municipal de Las Condes el domingo 22. Ese mismo teatro recibe el martes 24 el segundo Congreso Futuro Nueva Longevidad, con entrada gratuita.

Ed Sheeran con dos fechas en el Estadio Bicentenario

El cantautor británico Ed Sheeran se presenta este sábado 21 y domingo 22 de noviembre en el Estadio Bicentenario de La Florida, dentro de su Loop Tour. La gira trae una producción de escenario renovada, un set rediseñado y canciones de Play, su álbum lanzado en septiembre de 2025. El disco se inspira en tradiciones musicales de India y Persia, y entre sus singles están Azizam, Sapphire y Old Phone. Los conciertos del Loop Tour combinan momentos acústicos con grandes despliegues visuales.

Sheeran es conocido por armar sus canciones en vivo con pedales de loop, una técnica que ocupa un lugar central en este espectáculo. El show reúne así sus éxitos de siempre con los temas nuevos.

La orquesta suiza Geneva Camerata presenta La Danse du Soleil

El domingo 22 de noviembre a las 12:30 horas, el Teatro Municipal de Las Condes recibe una función única de La Danse du Soleil, espectáculo de la orquesta suiza Geneva Camerata (GECA). La dirige David Greilsammer, descrito como uno de los pianistas y directores más audaces de su generación. The New York Times lo destacó como una de las propuestas más sobresalientes del panorama clásico.

Los 32 músicos tocan, actúan y bailan junto a bailarines profesionales en un recorrido que va de la luz a la pasión y la muerte. El programa abre con Rise, de Barblina Meierhans, y sigue con la suite de Le Bourgeois Gentilhomme (El burgués gentilhombre), de Jean-Baptiste Lully. Tras un intermedio de 20 minutos, cierra con la Sinfonía n.º 40 en sol menor, K. 550, de Mozart.

La función dura aproximadamente 1 hora 35 minutos, con intermedio, y es recomendada para mayores de 12 años. Las entradas se venden en la boletería del teatro (Av. Apoquindo 3300) y en www.tmlascondes.cl, con descuentos para la Tarjeta Vecino Las Condes mientras haya stock.

Katteyes debuta como estelar en el Santander Arena

La artista urbana chilena Katteyes se presenta hoy, jueves 19 de noviembre en el Santander Arena, en su primer concierto como estelar en ese recinto. Su álbum debut, DESEO, la puso en un momento de alto impacto internacional. El disco fue el álbum de artista latina más escuchado en Spotify en 2026, plataforma donde suma cerca de 7 millones de oyentes mensuales, y tiene más de 45 millones de seguidores en TikTok. En julio hizo una gira por Madrid, Barcelona y París. En el repertorio se esperan sus hits Ponte Lokita, ALÓ, Todo K Ver y Ponte Ponte, además de canciones de DESEO.

Festival Nube vuelve al Parque Padre Hurtado con esculturas-juego y una jornada dedicada a los humedales

El próximo jueves 26 y hasta el domingo 29 de noviembre, el Parque Padre Hurtado, en La Reina, recibe la cuarta edición del Festival Nube, organizada por Nube Lab. La entrada es gratuita, previa inscripción en www.nubelab.cl/festival. Durante cuatro días, nueve esculturas-juego invitan a correr, imaginar y experimentar con materiales sencillos y cotidianos, acompañadas de talleres artísticos, música en vivo, cuentacuentos y espacios de conversación. Un equipo orienta al público para que pase de espectador a creador, en una propuesta pensada para todas las edades.

Esta versión pone el foco en la relación entre creatividad y naturaleza. Aves de paso, una nueva escultura-juego, invita a explorar los humedales desde el juego y los sentidos. El sábado 28 se realiza la “Jornada de los humedales”, que parte con una charla de representantes de Fundación Cosmos y Fundación Kennedy, moderada por Gonzalo Guerrero. Sigue un recorrido de observación por la laguna del parque para conocer su biodiversidad y termina con un taller en que los participantes modelan sus propios humedales con arcilla. Otra novedad es el Biolaboratorio, donde se experimenta con materiales hechos a partir de residuos orgánicos. El domingo 29, Nicole Cristi, Sebastián Rodríguez y Danisa Peric dictan allí la charla-taller “Las curiosidades de los biomateriales”.

Este año el festival se volvió itinerante: su primera parada fue Isla Negra, en octubre, con más de 2.800 asistentes, y regresa a Santiago con el apoyo de Fundación Estrella del Sur y el convenio entre las municipalidades de Providencia, Las Condes y La Reina. Sus tres ediciones anteriores en la capital reunieron a más de 7.400 personas y 28 establecimientos educacionales.

Renca lleva la magia de El Rey León con un musical protagonizado por sus vecinos y vecinas

La magia de la sabana llega a Renca este sábado 21 de noviembre, a las 20:00 horas, próximo con El Rey León. La iniciativa reúne a cerca de 60 vecinos y vecinas, desde los 9 años, en una experiencia gratuita de formación artística y creación colectiva en canto, actuación y danza, que culmina con una gran función abierta a toda la comunidad en Plaza Mayor.

La dirección general y artística está a cargo de Germán Pinilla, actor y director teatral renquino con una destacada trayectoria en el teatro musical chileno. Reconocido por sus interpretaciones en producciones de Cultura Capital y Los Contadores Auditores, ha desarrollado también una importante labor en el ámbito del teatro comunitario, promoviendo la participación artística de vecinos y vecinas de su comuna natal.

El Rey León: Renca en Escena Comunitaria es una invitación a disfrutar en familia de una presentación que llena de música, danza y emoción en la Plaza Mayor de Renca (Blanco Encalada1335, Renca), y que celebra el talento, la creatividad y el compromiso de los vecinos y vecinas que dan vida a esta experiencia.

Congreso Futuro Nueva Longevidad: Más años para ser humanos reúne a científicos y artistas en Las Condes

El martes 24 de noviembre, de 17:00 a 19:30 horas, el Teatro Municipal de Las Condes recibe la segunda versión de Congreso Futuro Nueva Longevidad, Más años para ser humanos. La entrada es gratuita con inscripción previa en www.congresofuturo.cl. Parte de una pregunta: de los años que Chile ha ganado, ¿cuántos se viven con salud, autonomía y bienestar? Según la OMS, en 2019 la esperanza de vida en el país era de 81 años y la esperanza de vida saludable, de 69,4.

El primer conversatorio revisa qué dice la ciencia sobre envejecer con la mente despierta, desde la actividad física y el sueño hasta el cuidado de la audición y los vínculos sociales. Participan Daniela Thumala, Soledad Matus, Moisés Sandoval, Joaquín Migeot y Ernesto Vega. El segundo mira cómo la cultura, el arte y los vínculos preservan la memoria y cambian la manera de entender la vejez, con Macarena Rojas, la actriz Patricia Rivadeneira, Alejandra Fuentes y Rodrigo Bastidas, coautor de Viejos de mierda. La jornada incluye también una presentación de ClaroVTR sobre los resultados de Radiografía Digital.

El encuentro lo impulsan Congreso Futuro, Fundación Encuentros del Futuro, el Senado, la Cámara de Diputadas y Diputados y la Municipalidad de Las Condes, y forma parte de Ruta Futuro, camino hacia Congreso Futuro 2027, del 11 al 16 de enero en el Centro Cultural Estación Mapocho. “Parte del propósito de Congreso Futuro es poner ese conocimiento al alcance de las personas”, dice Guido Girardi, vicepresidente ejecutivo de la fundación.