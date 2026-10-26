“El ministro no debiese seguir en su puesto”: senador Rojo Edwards pone en duda la continuidad de Rabat en el gabinete

Aludiendo a las rebajas de pena de condenados por delitos sexuales, el legislador oficialista advirtió que “la magnitud del error es tan grande que él no debiese seguir”.

El senador Rojo Edwards (IND), integrante de la bancada de Renovación Nacional, pidió este lunes que el ministro de Justicia, Fernando Rabat (IND), deje su puesto a raíz de la controversia que se generó por la rebaja de pena que el Ejecutivo concedió a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

En conversación con radio Infinita, el legislador valoró la gestión de Rabat. “Él está del lado de la justicia y piensa exactamente igual como nosotros, que tenemos que ser muy duros con los delincuentes”, destacó. Sin embargo, advirtió que “la magnitud del error es tal que yo sí creo que el ministro no debiese seguir en su puesto”.

“Lo que va a ocurrir es que vamos a seguir en esta discusión por mucho tiempo, más allá de la viabilidad o no de una posible acusación constitucional, que yo creo que no va a tener ninguna, porque el Gobierno actuó dentro de la prerrogativa que tenía la ley y que todos sabemos que la tenía. Pero va a arrastrar a todo nuestro sector a un problema que se va a alargar y que afecta una parte importante de nuestro sector, darle duro a nuestro sector. Afecta lo que somos, la agenda con la cual fuimos electos”, alertó Edwards.

En ese sentido, insistió en que Rabat “a pesar de haber hecho una buena labor, la magnitud del error es tan grande que él no debiese seguir, y ojalá que él pueda renunciar, para hacerle la vida más fácil al sector y al Presidente”.