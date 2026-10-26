Encuesta Cadem: Kast registra 29% de aprobación y 92% rechaza rebajas a condenados por abusos sexuales

En materia de gestión, el sondeo mostró que las áreas peor evaluadas son comunicaciones (20%) y justicia (19%).

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La aprobación a la gestión del Presidente José Antonio Kast cayó a un 29%, la más baja desde que asumió el pasado 11 de marzo, mientras que la desaprobación a su labor se situó en un 66%, de acuerdo con los resultados de la última encuesta Cadem.

El apoyo al trabajo del mandatario mostró una caída de cuatro puntos respecto del sondeo anterior y por primera vez cayó por debajo del 30%, mientras que el rechazo tuvo un incremento de los mismos cuatro puntos.

Además, según mostró la encuesta, durante la cuarta semana de octubre también se registraron caídas en la evaluación de los atributos del jefe de Estado.

En esa línea, Cadem mostró que las mayores disminuciones correspondieron a las características de que Kast es dialogante (28%) y que tiene carisma (23%), ambas con una caída de nueve puntos.

También registraron retrocesos la responsabilidad (37%, -8pts), el que cuenta con autoridad y liderazgo (32%, -8pts) y que es honesto (31%, -8pts).

Cadem: el gabinete de Kast y las rebajas de condenas

Respecto del trabajo del gabinete del Presidente José Antonio Kast, la encuesta Cadem mostró que economía y empleo (26%, -7pts), relación con el Congreso (25%, -3pts), comunicaciones (20%, -6pts) y justicia (19%, -4pts) se encuentran entre las peores evaluadas.

En contraste, vivienda (37%), inmigración (36%, +1pto), obras públicas (35%, -2pts) y defensa (35%, -5pts) registran las mejores valoraciones.

El sondeo también abordó las rebajas de condenas otorgadas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, y el 89% de los consultados dijo que había escuchado o sabía del tema.

Al respecto, el 92% manifestó estar en desacuerdo con que se otorguen estos beneficios, independientemente de las razones legales invocadas para justificarlos, mientras que un 3% expresó su respaldo.