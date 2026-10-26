Arenas aclara dichos sobre rebajas de condena: “Quizás no fue la mejor expresión, humanamente estamos en deuda”

En su primera vocería, el subsecretario tildó el procedimiento que benefició a estos condenados como “impecable”. Este lunes aclaró que se refería al punto de vista constitucional.

El subsecretario portavoz de Gobierno, Gonzalo Arenas (UDI), reconoció un error en parte del manejo de la polémica por las 56 rebajas de pena que el Ejecutivo otorgó a condenados por delitos sexuales a menores de edad.

En la primera vocería que dio el pasado miércoles, Arenas tildó estas rebajas como un procedimiento “impecable”. En respuesta a las críticas que generó este calificativo en la oposición y parte del oficialismo, el subsecretario aclaró que con ellos se refería “al punto de vista constitucional, legal, reglamentario”.

“Quizás no fue la mejor expresión, pero quería hacer esa distinción, porque humanamente estamos en deuda, lo reconoció el propio ministro (Fernando) Rabat, de la comunicación a las víctimas”, añadió en diálogo con T13 radio.

Arenas, además, sostuvo que presentarán un proyecto de ley para evitar que un procedimiento así pueda repetirse. La iniciativa, dijo, contemplará tres ejes: “Primero, la preocupación por las víctimas, que sean escuchadas, acompañadas; segundo, una legislación que no admita dudas sobre si se aplica retroactivamente; tercero, la creación de tribunales ejecutores de pena”.

“Reconocemos no un error, sino un procedimiento que está mal hecho y que nosotros estamos comprometidos a mejorarlo en forma definitiva, porque reconocer un error significaría que hicimos algo fuera de la ley. Algo humanamente pudo haber sido mucho mejor hecho. Lo que buscamos ahora es una solución definitiva, así como no se hizo durante cuatro años”, comprometió.

“Si se hubiese visto más políticamente, se habrían anticipado posibles reacciones políticas y advertir al Presidente en eso. Ahí quizás hubo un error“, admitió.