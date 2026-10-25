Kast cita a parte de su gabinete para decidir ingreso de Chile a Coalición contra Cárteles de Trump

Hasta ahora no se ratifica si el ministro de Defensa, Fernando Barros, será parte de la cumbre que se desarrollará en República Dominicana.

AGENCIA UNO

El presidente José Antonio Kast citó a parte de su Gabinete para analizar durante la jornada la eventual incorporación de Chile a la Coalición de las Américas en contra de los Cárteles (A3C), creada por Donald Trump.

Según precisó Presidencia, Kast recibirá en La Moneda al biministro Claudio Alvarado, al canciller Francisco Pérez; el ministro de Defensa, Fernando Barros; su par de Seguridad Pública, Martín Arrau; y el vocero Gonzalo Arenas.

El encuentro se da a solo un día de la cita que se desarrollará en República Dominicana, donde se concretará la firma de la instancia impulsada por el presidente de Estados Unidos.

Por su parte, al interior del oficialismo dejaron ver sus dudas sobre las implicancias que tendrá la Coalición contra los Cárteles en la soberanía nacional.

Ante esto, ya se adelantó que Chile solo sería observador de la instancia, aunque el vocero Gonzalo Arenas evitó entregar una postura definitiva al respecto.

“El combate al crimen organizado, para nuestro país, es esencial. Nosotros buscamos cooperación y ayuda porque el crimen organizado es transnacional; uno no saca nada con perseguirlos en un solo país. Y este tema, siendo tan importante, sigue estando en análisis por parte del gobierno y, próximamente, se va a dar una respuesta, pero el estudio sigue”, argumentó el vocero.

Junto con ello, Arenas evitó ratificar si el ministro de Defensa, Fernando Barros, será parte de la cumbre, apuntando que “esta decisión pasa por una convicción del presidente de la República y el presidente está analizando, está estudiando. Este es un tema de Estado, no es fácil. Hay que hacer consultas y cuando el presidente haga todas las consultas necesarias y se forme su convicción por supuesto que se va a anunciar a su debido tiempo. Por ahora, está en estudio y en análisis”.