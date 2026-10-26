“El bullying no es un juego”: quién era El Komanche, el streamer que impactó por su repentina muerte

El representante del influencer salvadoreño de 30 años confirmó la noticia, la cual ha sacudido con fuerza al mundo del internet.

Carlos Mauricio Gómez, conocido como El Komanche, murió a los 30 años. Su representante, Byron Reyes, confirmó el fallecimiento después de comunicarse con la familia del streamer salvadoreño.

La noticia generó conmoción entre sus seguidores y otros integrantes de la comunidad digital. Según trascendió, encontraron al creador de contenido sin vida este domingo en una vivienda de Monterrey, México.

Los primeros reportes circularon durante el fin de semana en redes sociales. En un comienzo, Reyes manifestó su preocupación por las versiones que se difundían. Luego de hablar con los familiares, confirmó la muerte.

Hasta el momento, no se habían informado las causas del fallecimiento. Las autoridades tampoco habían confirmado públicamente la identidad del joven en el marco de la investigación.

El mensaje del representante de El Komanche sobre el bullying

Tras conocerse la noticia, Byron Reyes publicó una despedida en su cuenta de Instagram. En el mensaje recordó los proyectos que ambos tenían pendientes y llamó a reflexionar sobre las consecuencias de las agresiones en internet. “El bullying a cualquier escala no es un juego”, escribió.

El representante también aludió a las críticas que El Komanche recibió durante años en las redes sociales. “En internet todos creemos que tenemos el derecho de poder señalar o criticar a los demás sin siquiera conocerlos o sin saber lo mucho que pueden afectar esas palabras al otro, espero que esto marque un precedente para muchos antes de criticar a los demás”, expresó.

Reyes cerró su mensaje con palabras de cariño. También destacó el vínculo del streamer con El Salvador, su país natal. “Vuela alto mi Komanche, gracias por llevar a El Salvador siempre contigo, gracias por ser un gran hijo, amigo y un gran ser humano”, escribió.

Quién era El Komanche

Carlos Mauricio Gómez nació el 27 de septiembre de 1996 en San Sebastián, San Vicente, El Salvador. Comenzó a transmitir en Twitch en 2015 y construyó su comunidad en un contexto de dificultades socioeconómicas.

Su popularidad creció especialmente entre 2020 y 2022. Durante ese periodo, combinó transmisiones de Just Chatting, vlogs y videojuegos como Grand Theft Auto, Minecraft y Fortnite.

Las colaboraciones con Fernanfloo, otro reconocido creador salvadoreño, impulsaron su presencia en Centroamérica. Más adelante, sus trabajos con Ibai Llanos ampliaron su alcance dentro de la comunidad hispanohablante.

A lo largo de su carrera, acumuló 11.197 horas de transmisión en Twitch. Su récord fue de 28.820 espectadores simultáneos durante un directo. También desarrolló su actividad en Kick, donde reunió una comunidad de entre 27.000 y 33.600 seguidores.

Uno de sus proyectos más destacados fueron los Squid Craft Games. El Komanche participó como ideólogo y coorganizador de esta competencia de Minecraft, inspirada en la serie El juego del calamar. Para desarrollarla, trabajó junto a AuronPlay y El Rubius.

Su trayectoria también incluyó su participación en la Kings League Américas, una iniciativa vinculada al mundo del entretenimiento deportivo y los creadores digitales.

En octubre de 2025, además, asistió como invitado a GAMERGY INDES, un evento de videojuegos realizado en El Salvador. Allí compartió espacio con el streamer La Parce.

Otro de sus proyectos recientes estaba relacionado con La Velada del Año 6. El Komanche iba a participar en el evento organizado por Ibai Llanos, pero su combate fue cancelado después de que anunciara su participación antes de tiempo y vulnerara el acuerdo de confidencialidad.

El video de 2023 en el que habló de su salud mental

En octubre de 2023, después de pasar varios meses alejado de las redes sociales, El Komanche publicó un video en el que contó una experiencia personal vinculada a su salud mental.

“Me llamo Carlos y hace un mes intenté suicidarme”, dijo al comienzo de la grabación.

En ese registro, explicó que en 2014 le habían diagnosticado trastorno bipolar y trastorno maníaco-depresivo. También relató que, después de atravesar una etapa de éxito en 2022, decidió dejar la medicación.

Con el tiempo, enfrentó varias situaciones difíciles. Entre ellas, mencionó una campaña de odio en redes sociales, el fracaso de un proyecto y un diagnóstico de trombosis grave.

Durante ese periodo, viajó a Europa. Sin embargo, reconoció que el viaje fue una forma de evitar los problemas que enfrentaba. “En lugar de enfrentar mis problemas hui de ellos”, contó.

Uno de los episodios más difíciles ocurrió en Ibiza, durante una reunión con otros streamers. Allí sufrió un robo y perdió su pasaporte. Al recordar ese momento, resumió lo que sintió con una frase: “Mi cabeza explotó”.

Después regresó a Madrid. Desde un hotel de esa ciudad, intentó quitarse la vida, según relató en el video.

Tras lo ocurrido, volvió a El Salvador y se instaló en la casa de sus padres. Pasó un mes encerrado, una etapa que describió como un periodo de sufrimiento intenso.

El propio creador señaló que la terapia y la medicación fueron fundamentales para comenzar su recuperación.