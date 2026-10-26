Lula ganó el balotaje en Brasil: Presidente Kast lo felicitó y Flávio Bolsonaro desconoció su derrota

El actual mandatario logró la reelección tras imponerse con el 51,79% de los votos, frente al 48,21% que obtuvo su rival.

AGENCIA UNO.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), logró la reelección tras imponerse con el 51,79% en el balotaje ante el opositor Flávio Bolsonaro (PL), que consiguió el 48,21% de los votos. De esta forma, el actual jefe de Estado asumirá su cuarto mandato el próximo 5 de enero de 2027, con 81 años de edad.

De acuerdo con los resultados entregados por el Tribunal Superior Electoral (TSE), con el 100% escrutado, Lula recibió a 64.256.232 votos, frente a los 59.826.041 que obtuvo el hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Tras conocer el resultado de los comicios, el mandatario agradeció la confianza del pueblo brasileño y destacó que “tuvimos el menor número de abstenciones en la historia de este país. Tuvimos el menor número de votos nulos en este país“, recalcó durante su discurso en São Paulo.

Además de reconocer a quienes se movilizaron para conseguir su victoria, Lula recalcó que “fue una elección en la que tuvimos que vencer la intromisión proveniente del exterior, a través de plataformas digitales. Vamos a tener que regularlas. No es posible que no seamos conscientes de que el delito en el mundo digital debe tratarse igual que el delito en la vida real. No podemos permitir que empresas monstruosas ganen millones y miles de millones sin pagar ni un solo impuesto en este país, mientras intentan orientar el resultado electoral de la nación”.

Flávio Bolsonaro no reconoció el triunfo de Lula

Pese al triunfo de Lula da Silva, Flávio Bolsonaro anunció que recurrirá a la vía judicial para solicitar la anulación de la segunda vuelta presidencial.

Debido a dificultades producto de las lluvias y la falta de transporte público, en algunas ciudades se extendió el horario de votación y se reabrieron las urnas, mientras que en otras no ocurrió aquello.

Al respecto, Bolsonaro manifestó que “existe una desigualdad de trato entre los brasileños de distintas ciudades y de diferentes estados. Nunca sabré cuántos votos podría haber obtenido en un estado donde las urnas no fueron reabiertas“.

“Dadas las condiciones en que ocurrieron las cosas en ese momento, lo que tengo que decir ahora es que es imposible reconocer los resultados de estas elecciones en el contexto en que sucedieron estas cosas“, añadió.

Kast felicitó a Lula tras su victoria

En tanto, el Presidente José Antonio Kast confirmó que habló el domingo con Lula da Silva para felicitarlo por su victoria ante Flávio Bolsonaro en el balotaje.

“Acabo de conversar con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y lo he felicitado por el resultado de la elección“, posteó el mandatario en su cuenta de X.

A continuación, recalcó que “Chile y Brasil tienen mucho futuro en común y seguiremos trabajando por una agenda que potencie las relaciones entre nuestros países en integración económica y combate al crimen organizado en la región“.