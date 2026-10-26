Rebajas de condena: Kast admite “error” y confirma continuidad del ministro Rabat

El Presidente José Antonio Kast hizo un mea culpa este lunes a nombre del Ejecutivo por las rebajas de pena que se concedieron a condenados por delitos sexuales contra menores de edad y confirmó la permanencia del ministro de Justicia, Fernando Rabat (IND), quien había sido cuestionado por este asunto, en el gabinete.
Desde La Moneda, el mandatario inició su alocución dirigiéndose especialmente “a las víctimas y a sus familias”. Luego, informó que pese a que este procedimiento se ha repetido durante los últimos años, con más de 300 condenados se trata de algo “muy grave, profundamente doloroso y totalmente inaceptable”.
“No hay explicación técnica ni criterio ni procedimiento administrativo que pueda justificar ante una víctima que su agresor salga antes de la cárcel, ninguna. A esas víctimas, a esos niños que hoy son jóvenes, algunos adultos, y que vuelven a revivir lo peor de sus vidas, les digo con claridad que el Estado les falló. Y como Presidente en ejercicio, me toca asumir la responsabilidad que corresponde, como gobierno, que va más allá del poder Ejecutivo. Nos hacemos cargo con todo el costo que ello tenga”, comprometió
Kast suspende procedimientos y anuncia proyecto de ley
El mandatario sostuvo que para hacer frente a este asunto “hay dos caminos”. El primero de ellos, dijo, consiste en “sacar a un ministro y a todo su equipo, y dar por cerrado este tema. Ese camino tranquiliza por unos días, pero no cambia el fondo de este grave problema”. El segundo, que calificó como el más difícil y por el que el Gobierno optó, es “hacerse cargo, corregir el error, cerrar la puerta para siempre y no soltar este tema hasta que quede solucionado”.
“Por eso hemos suspendido toda tramitación de rebaja de condenas para condenados por delitos sexuales contra menores. Por eso también estamos revisando caso a caso cada uno de estos decretos, y vamos a usar todas las herramientas legales, administrativas, que nos permitan revisar estas decisiones y que estos criminales cumplan íntegramente sus condenas”, añadió.
Asimismo, adelantó que recogerán las mociones parlamentarias relacionadas y presentarán un proyecto de ley que asegure que este tipo de condenados “nunca más tendrá acceso a la rebaja de una condena”. “Nunca más. Ese es el compromiso de nuestro gobierno y del Estado de Chile. Esta ley, estas mociones, no pueden esperar meses, y le solicito, respetuosamente, al Congreso de la Nación que despachemos estos proyectos de ley, estas iniciativas, en el más breve plazo“, instó.
“Frente a los hechos de esta gravedad, las responsabilidades deben asumirse, los errores deben corregirse y las soluciones deben implementarse. El ministro Rabat ha reconocido la gravedad del ocurrido y está trabajando para corregirlo. He decidido que continúe en sus funciones con una responsabilidad muy concreta, liderar las soluciones, esclarecer lo ocurrido y asegurar que una situación como esta jamás vuelva a repetirse”, anunció.
Por otra parte, Kast manifestó que no buscarán “culpables en el pasado” y reiteró su “compromiso personal con las víctimas”.