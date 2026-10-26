Lluvia en Santiago: el pronóstico del tiempo para esta semana en la RM y regiones

Durante la tarde de este lunes se esperan precipitaciones y posibles tormentas eléctricas en Santiago y la zona central.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) prevé una semana con condiciones variables entre el lunes 26 y el viernes 30 de octubre. El pronóstico contempla lluvias en distintas zonas, posibles tormentas eléctricas y episodios de viento cálido.

En paralelo, los valles centrales registrarán temperaturas propias de la primavera, con máximas que oscilarán entre los 19 °C y los 21 °C. Las condiciones cambiarán según la región, por lo que el panorama será distinto entre el norte, la zona central y el extremo sur.

Zona Norte: nubosidad y chubascos en la cordillera

Los sectores costeros del norte tendrán abundante nubosidad durante gran parte de la semana. Sin embargo, las nubes podrían disiparse parcialmente durante algunas tardes. Las localidades del interior también presentarán condiciones similares.

El principal evento de la zona llegará el jueves, cuando se esperan chubascos en la cordillera de la Región de Antofagasta.

Zona Central: posibles tormentas y temperaturas en ascenso

Este lunes, la precordillera y la cordillera podrían registrar precipitaciones débiles y el “potencial desarrollo de tormentas eléctricas” durante la tarde y la noche.

Después, el tiempo presentará nubosidad variable. En los valles centrales, las temperaturas máximas se ubicarán entre los 19 °C y los 21 °C.

El miércoles se espera un aumento de las temperaturas y la presencia de “viento raco”, un fenómeno asociado a condiciones atmosféricas particulares y al establecimiento de altas presiones.

En el caso particular de Santiago, este es el pronóstico del tiempo de la DMC para esta semana.

DMC. Pronóstico del tiempo advierte posible lluvia para Santiago durante la tarde del lunes.

Zona Sur: viento cálido y regreso de las lluvias

Las regiones de La Araucanía y Los Lagos comenzarán la semana con chubascos y una posible actividad eléctrica durante este lunes.

A partir del martes, la influencia de las altas presiones favorecerá un aumento de las temperaturas y la aparición de “viento puelche”, un viento cálido característico de la zona sur.

El panorama cambiará hacia el final de la semana. La aproximación de un sistema frontal favorecerá el retorno de las precipitaciones, previstas para el viernes.

Extremo Sur: estabilidad a mitad de semana

Las regiones australes comenzarán el lunes con chubascos de baja intensidad. Luego, las condiciones tenderán a estabilizarse durante la mitad de la semana.

En esos días, las temperaturas máximas podrían alcanzar entre los 15 °C y los 17 °C, con cielos que variarán entre nublados y parcialmente nublados.