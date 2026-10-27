Desaparición de María Ercira: la sospecha de su familia tras nuevas diligencias en el fundo Las Tórtolas

A más de dos años de la desaparición de la adulta mayor en Limache, su nieta Carla Hernández manifestó su frustración por la falta de respuestas y sostuvo que la familia cree que alguien pudo ocultarla.

Las nuevas diligencias realizadas en el fundo Las Tórtolas, en Limache, no permitieron encontrar pistas sobre el paradero de María Ercira Contreras, la adulta mayor desaparecida en mayo de 2024.

Tras los procedimientos, su nieta Carla Hernández señaló que la falta de hallazgos refuerza la hipótesis que mantiene la familia sobre una posible intervención de terceros, aunque esta sospecha no ha sido confirmada oficialmente.

“Es súper complicado todo porque, si bien se han hecho bastantes diligencias nuevas, incluyendo las de una búsqueda en el lugar, no ha habido absolutamente ningún resultado”, afirmó Hernández en declaraciones recogidas por La Cuarta.

La nieta de María Ercira también expresó su preocupación ante la ausencia de avances que permitan esclarecer qué ocurrió con la mujer.

En esa línea, la nieta sostuvo que la falta de resultados alimenta las dudas de sus cercanos respecto de lo sucedido al interior o en las inmediaciones del recinto donde fue vista por última vez. “Eso a nosotros solo nos confirma que a mi abuela la ocultaron dentro o fuera del fundo, porque o sino ya algo de ella se habría encontrado”, planteó.

La incertidumbre también ha afectado emocionalmente a la familia, que teme que el paso del tiempo dificulte la obtención de pruebas relevantes. “La sensación es terrible porque creemos que es tan injusto que los responsables estén libres sin ninguna consecuencia”, manifestó Hernández. Además, cuestionó la demora de la investigación y afirmó que, a su juicio, el caso no recibe la prioridad necesaria.

María Ercira Contreras desapareció el 12 de mayo de 2024, mientras compartía un almuerzo familiar por el Día de la Madre en el restaurante del fundo Las Tórtolas.