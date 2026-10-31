“Las patitas…”: Monckeberg arremete contra Carlos Larraín y lo acusa de “hacerle la vida imposible a Piñera”

Larraín invitó a RN a que, si quieren romper la coalición de Gobierno, “saquen de los cargos que ocupan hoy día a todos sus representantes”.

El exministro y expresidente de Renovación Nacional Cristián Monckeberg fue crítico con una de las figuras de la tienda, Carlos Larraín, por exigir al oficialismo mayor lealtad con el Presidente José Antonio Kast.

En diálogo con el programa Desde La Redacción de La Tercera, Larraín se pronunció en contra de las críticas que algunos personeros del oficialismo, incluyendo RN, han esbozado hacia el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por su responsabilidad en la polémica de las rebajas de condena.

Aludiendo a las peticiones de renuncia que emergieron de la tienda hacia Rabat y al quiebre en el bloque oficialista, Larraín, quien también fue timonel de RN, espetó: “Se está con el Gobierno o no se está con él, (sino) pásense a la oposición. Hay algunos que son hoy día hipermoralistas. O sea, la madre Teresa de Calcuta es una alpargata vieja al frente de algunos de estos críticos. Bueno, si quieren ellos romper la coalición que sustenta al Gobierno dense gusto, pero eso sí, saquen de los cargos que ocupan hoy día a todos sus representantes. Por ejemplo, en el caso de Renovación Nacional, quítenle el piso a José García, dense gusto”.

El expresidente de RN Carlos Larraín. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO.

Monckeberg, a su vez, respondió estas declaraciones en una entrevista concedida a Canal 13. “Las patitas, porque cuando él era presidente del partido le hizo la vida imposible al presidente Piñera”.

“Hay que tener patitas para eso. En el fondo, lo que pasa con esto es que todos tienen algo de razón por lo que se dice, entonces, si me está produciendo un conflicto interno además esto, el conflicto va a ser un choque de trenes”, sumó Monckeberg. El exministro también advirtió que ello da cuenta de “la magnitud de lo que va a ocurrir en la acusación constitucional”, que la oposición anunció contra Rabat.