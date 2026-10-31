Muere a los 94 años Isabel Morel, madre del exsenador Juan Pablo Letelier y viuda de Orlando Letelier

Su deceso fue comunicado por su familia y el PS, la colectividad en la que militó su marido. “Ha partido una mujer valiente, resiliente y bondadosa”, lamentó su hijo.

La familia Letelier Morel y el Partido Socialista confirmaron el viernes el fallecimiento de Isabel Morel Gumucio a los 94 años. La también docente fue reconocida por su labor en defensa de los derechos humanos, tras el atentado de la DINA en contra de su marido el excanciller Orlando Letelier en Estados Unidos en 1976.

El exsenador Juan Pablo Letelier (PS), su hijo, comunicó en sus redes sociales su deceso. “Ha partido una mujer valiente, resiliente y bondadosa. Luchadora incansable por los derechos humanos y con profundas convicciones democráticas. Una amante de la vida, el arte y el trabajo colectivo”, lamentó.

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, destacó que Morel “enfrentó con entereza y dignidad los momentos más duros de nuestra historia y dedicó su vida a la búsqueda de verdad y justicia”. Por su parte, la familia Letelier Morel valoró mediante un comunicado su trabajo en favor de los prisioneros políticos en Isla Dawson.

Isabel Morel estudió Pedagogía en Filosofía y Castellano e integró en esa época la Escuela de Bellas Artes. Fue madre de cuatro hijos. Tras el homicidio de su esposo, exigió junto a Michael Moffitt —el esposo de Ronni Moffitt, la segunda víctima del atentado en Washington— respuestas del gobierno de Estados Unidos y en las décadas siguientes trabajó por preservar la memoria de Orlando Letelier junto a organizaciones sociales. También colaboró estrechamente con colectivos femeninos del continente.

Sus restos serán velados en el Parque del Recuerdo esta jornada y su funeral se llevará a cabo en el mismo recinto a las 14.00 horas del domingo 1 de noviembre.