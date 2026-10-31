Los correos que complican a jueza de Valparaíso: habría encargado a una abogada la redacción de sus fallos

“Te lo envío para que lo redactes, por favor”. Ese es solo uno de los correos que, según una demanda laboral, da cuenta de que la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Rosa Aguirre delegó una de sus funciones exclusivas a una abogada de la zona.

Según la demanda revelada por La Tercera, la magistrada encargó por casi 20 años la redacción de fallos judiciales a la abogada Damaris Silva, quien accedía a cambio de $300 mil mensuales. De acuerdo con las reglas jurisdiccionales, encomendar la elaboración de fallos a terceros infringe las normas éticas y de imparcialidad de un juez.

Los correos entre ambas, que se extienden entre 2012 y 2026, dan cuenta de que Aguirre no solo le habría encargado la redacción de los fallos, sino que también le entregaba instrucciones sobre cómo resolver determinadas causas. “Ojalá pudieras hacerlo y enviarlo para revisar y hacer llegar a los ministros del acuerdo antes de la fecha de lectura (…); te los enviaré ahora, para que los puedas ir trabajando. Hay que rechazar los tres”, dice un correo de octubre de 2023.

“Hay que rechazar. Porfis, avísame si lo recibes para que los puedas trabajar”, le escribió Aguirre a Silva dos meses después. En uno de los correos más recientes, de abril de este año, se lee: “Tengo en estudio un recurso de protección, que cuando lo tenga más o menos listo te lo envío para que lo redactes, por favor”.

El vínculo entre ambas terminó en mayo de este año, luego de que Silva le solicitara un aumento de sueldo. Silva desistió de la demanda, luego de que llegaran a un acuerdo por $17 millones. La Corte de Apelaciones de Valparaíso, en tanto, pidió un informe a la magistrada antes de resolver si correspondía iniciar una investigación sumaria, pues consideró necesario esclarecer si Silva redactaba las sentencias o si se limitaba a transcribirlas.