La alerta de David Bravo por alza del desempleo: “Son causas autoinflingidas por Chile”

El economista UC advirtió que nuestro país tiene la tasa de desocupación más alta del continente y que a diferencia del resto de la región, no se ha recuperado de la pandemia. “Somos el peor alumno de América Latina”, sostuvo.

Chile superó el millón de personas desempleadas. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa de desocupación alcanzó el 9,8% durante el trimestre julio-septiembre de 2026, vale decir un aumento de 1,3 puntos respecto en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El director Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, el economista David Bravo dio este sábado su diagnóstico. En diálogo con Chilevisión, estas cifras son el resultado de, varios Imacec negativos junto con la guerra en Medio Oriente, y especialmente “un empeoramiento en el marco de una crisis que, en estricto rigor, tiene 79 meses de duración, porque desde que partió la pandemia nunca nos recuperamos”.

Además, el economista dio cuenta de que en comparación con sus vecinos, Chile es uno de los que no ha logrado recuperarse. “En el año 2022 la OCDE volvió con sus tasas de desocupación a la baja después de la pandemia. Y en 2023 América Latina como un continente recuperó la situación prepandemia. Han pasado tres años desde eso y nosotros estamos constituyendo hoy día una rareza. O sea, esta es una crisis que para nosotros nos ha tomado más de seis años“, explicó.

“Así tal como vamos, este año, por cierto, va a ser un año perdido en el empleo, en el sentido de que respecto a esa recuperación no hemos avanzado. Al revés, este año por los elementos de crisis que hemos enfrentado se ha empeorado”, advirtió. “Chile hoy día tiene, ya lo tenía con el 9,6% (de desempleo del trimestre anterior), la tasa más alta de desocupación de América Latina. Somos el peor alumno de América Latina”, sumó.

Las causas de esta rezago en Chile, según Bravo, “son autoinfligidas” por el propio país. “No es la inteligencia artificial, no es la pandemia, no son las crisis internacionales, ni la crisis del petróleo”, sostuvo. Entre las razones, el economista nombró los efectos derivados del estallido social, los desequilibrios que generaron los retiros de fondos de AFP y la incertidumbre para la inversión extranjera que atrajeron los dos procesos constituyentes. Además, planteó que en el gobierno anterior “no se atendió la emergencia laboral” y que “al mismo tiempo nos metimos en otras reformas que significaron un incremento de los costos laborales”.