Doble feriado este fin de semana: ¿abrirán los supermercados y malls?

La coincidencia de ambas festividades religiosas abrió dudas sobre el funcionamiento del comercio.

Este sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre se conmemoran dos feriados religiosos de forma consecutiva: el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, y el Día de Todos los Santos, respectivamente.

La coincidencia de ambas fechas puede generar dudas sobre el funcionamiento del comercio, especialmente para quienes tienen compras pendientes o necesitan reabastecerse en algún supermercado.

No obstante, hay buenas noticias para quienes necesiten acudir durante estos días a algún supermercado o centro comercial, ya que ninguno de los dos feriados es irrenunciable. Por ende, todo establecimiento comercial podrá atender al público, sin que exista alguna obligación legal de cerrar.

De todas maneras, es probable que algunos establecimientos más pequeños opten por cerrar sus puertas o modificar sus horarios de atención al público en alguna de las dos jornadas, especialmente el domingo.

Los feriados para el resto del año y cuáles son irrenunciables

La Ley 19.973 establece cinco feriados obligatorios e irrenunciables para los trabajadores del comercio. Estos son.

1 de enero: Año Nuevo

1 de mayo: Día del Trabajador

18 de septiembre: Independencia Nacional

19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército

25 de diciembre: Navidad

¿Y cuántos feriados quedan hasta que acabe el año? Una vez que culmine el Día de Todos los Santos, solo restan dos: