Kast arriba a Madrid y anticipa “visión de Estado” en gira por Europa

El itinerario del jefe de Estado contempla una reunión con el rey Felipe VI y también encuentros de carácter político, con líderes como Santiago Abascal e Isabel Díaz Ayuso.

El Presidente José Antonio Kast aterrizó este lunes en Madrid, España, para emprender una breve gira por Europa. A su llegada a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz el mandatario destacó que el itinerario estará cruzado por “una visión de Estado”.

Junto con expresar sus condolencias por el accidente ferroviario ocurrido la semana pasada en España, Kast destacó la presencia de quienes lo acompañaron a la gira: la presidenta del Senado, Paulina Núñez, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, y los ministros de Relaciones Exteriores y de la Secretaría General de la Presidencia, Francisco Pérez y José García.

“Está visita considera reunión con su majestad el rey Felipe VI, dentro de lo que es la Cumbre Iberoamericana, también con autoridades de de España, y posteriormente un viaje a Italia, donde tendremos la posibilidad de reunirnos con la Primera Ministra, el presidente de Italia y el Santo Padre”, relató, confirmando de paso que también se reunirá con el presidente de España Pedro Sánchez.

“Es una gira breve, pero con visión de Estado, para fortalecer los lazos y las relaciones internacionales con España y con Italia, que son dos países que invierten de manera muy importante en nuestra nación”, destacó.

Asimismo, Kast proyectó que las visitas que encabezará ayudarán a generar “un vínculo hacia toda la comunidad europea, con la cual tenemos muy buenas relaciones y pretendemos seguir teniéndolas en intercambios comerciales, sociales, de educación y en las más distintas materias que interesan a nuestras naciones”.

El paso de Kast por España también contempla reuniones de carácter político con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien le entregará una medalla internacional; con el líder del partido Vox, Santiago Abascal, y con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.