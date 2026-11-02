Amenazas de Trump agitan la tensa calma previo a las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos

“Esta no sería la primera vez que un presidente no cuenta con el control de la Cámara de Representantes ni del Senado”, apuntó el mandatario norteamericano.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prosiguió este lunes con su gira para apoyar a los candidatos republicanos al Congreso, en la víspera de las elecciones de mitad de mandato que podrían poner fin a su control de la Cámara de Representantes y el Senado.

De acuerdo con los reportes de la prensa de ese país, esta jornada el mandatario subió al estrado en el Estado de Kansas, donde intentó relajar el ambiente diciéndole “estás despedido” en tono de broma al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

Todos los últimos sondeos apuntan a que el Partido Republicano obtendrá la mayoría en la Cámara Baja, y son muchos los que adelantan que lo mismo ocurrirá en la Cámara Alta.

En esa línea, el sitio especializado en análisis y proyección de resultados de elecciones en Estados Unidos precisó este lunes que existe un 83% de probabilidades de victoria para los demócratas en la Cámara de Representantes, mientras que en el Senado de un 63 por ciento para los opositores de Trump.

Amenazas de Trump previo a las elecciones de mitad de mandato

En el mitin al que asistió el domingo en Iowa, el presidente norteamericano le bajó el perfil al alza de los precios de los combustibles en su país, uno de los motivos por los que su popularidad se ido a pique en los últimos meses.

Según aseveró, el aumento en el costo de la bencina “es un precio muy pequeño a pagar por la seguridad de este país y del mundo (…) Esto terminará muy pronto, ya lo verán, pero los precios han bajado mucho“.

Sin embargo, más allá de su optimismo, Donald Trump tiene conciencia de que las posibilidades de que los demócratas tomen control del Congreso en las elecciones han aumentado en la medida de que se acerca la fecha del 3 de noviembre.

Por ello, el mandatario ya adelantó cuál será su estrategia radical si es que aquello se concreta, y dejó en claro que intentará seguir gobernando bajo sus propios criterios.

“Si eso sucede, supongo que me convertiré en el señor veto. No voy a dejar que lo hagan“, dijo Trump durante una entrevista que le concedió a Fox News.

“Luego, en algún momento, probablemente llegaremos a acuerdos. Eso es lo que me ha pasado. Esta no sería la primera vez que un presidente no cuenta con el control de la Cámara de Representantes ni del Senado“, apuntó.

“Ellos enviarán cosas. Ustedes las vetan y, finalmente, después de uno o dos meses de que todas sean vetadas, las tomarán y llegarán a un acuerdo. Creo que probablemente eso sucederá, pero ojalá no tengamos que preocuparnos por ellos“, añadió Trump.

De forma paralela, desde el entorno del presidente se ratificó que contempla la opción de gobernar a través de órdenes ejecutivas que no requieren de la aprobación del Congreso y que se enfocarán en materia de inmigración, aranceles, costos de vivienda y gasto federal.

En esa línea, también se está analizando “qué puede hacer Trump legalmente por su cuenta, hasta dónde podría ampliar los límites de su autoridad y cómo defender esas decisiones ante los tribunales“, según aseveró el asesor jurídico de la Casa Blanca, Will Scharf.