Desconocidos habrían llegado hasta el lugar, rociado la maquinaria con líquido acelerante y posteriormente iniciado el fuego.

Un camión de carga pesada terminó completamente incendiado tras un ataque registrado durante la madrugada de este lunes en el sector urbano de Collipulli, en la provincia de Malleco, Región de La Araucanía.

En el mismo procedimiento, un carro de carga forestal también fue atacado y se encontró una pancarta con mensajes alusivos.

Incendian camión y carro forestal durante ataque registrado en zona urbana de Collipulli

De acuerdo con los primeros antecedentes, el hecho ocurrió cerca de las 05:00 horas en calle Caupolicán, donde desconocidos habrían llegado hasta el lugar, rociado la maquinaria con líquido acelerante y posteriormente iniciado el fuego.

La situación fue constatada por personal de Carabineros, que llegó al sitio alrededor de las 05:10 horas.

El teniente coronel Raúl Quintanilla, de la Prefectura de Malleco, confirmó que los funcionarios verificaron “La existencia de un camión siniestrado por un incendio provocado por terceras personas”.

Por instrucción de la Fiscalía, las diligencias quedaron a cargo de equipos especializados del OS9 y Labocar de Carabineros, que realizan peritajes para establecer cómo ocurrió el ataque. Asimismo, se trabaja en la revisión de cámaras de seguridad del sector con el objetivo de obtener antecedentes que permitan identificar a los responsables.

Hasta el cierre de esta nota, el procedimiento policial continuaba en desarrollo y no se habían informado personas detenidas ni la cantidad de individuos que habrían participado en el hecho.