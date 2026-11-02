Romero y eventual apoyo de Chile Vamos a AC contra Rabat: “No puedo estar con gente que en las malas se salven solitos”

El diputado Agustín Romero (REP) ahondó en las diferencias que hubo entre su sector y Chile Vamos, a raíz de la controversia en torno al ministro de Justicia, Fernando Rabat, por la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

En diálogo con radio Pauta, Romero fue consultado sobre los sectores de Chile Vamos que han cuestionado a Rabat. “Eso es bastante ajeno para los republicanos. Nosotros no nos hemos movido nunca por las encuestas (…) Yo parto de la base que el Presidente cuenta con 76 votos en la Cámara de Diputados, los 76 votos que se sacan fotos con él y les piden que les mande saludos a la junta de vecinos de la que son parte, esa gente va a estar con el Presidente de la República”, dijo.

“Yo no me pongo ni siquiera en el escenario de que hayan votos de nuestro propio grupo, que participamos de un mismo Gobierno, que están a favor de sacar a un ministro por una causal que no existe”, añadió en alusión a la acusación constitucional que enfrentará Rabat y los eventuales descuelgues en el oficialismo. En la UDI, en particular, siete de sus 18 diputados se encuentran en reflexión y el diputado Hotuiti Teao, independiente e integrante de la bancada gremialista, anunció que votaría a favor.

Aunque reconoció que en el caso de que desde este sector voten a favor el libelo acusatorio dificultaría la idea de una coalición. “Se hace difícil cuando tenemos caminos tan distintos. Tenemos formas tan diversas de plantearnos y de entender qué es ser Gobierno y coalición. Yo no puedo estar con gente que esté solamente en las buenas y en la malas no y se salven solitos”.

“Lo dijo un poco el vocero de Gobierno: si alguien cree que solamente se puede estar en un Gobierno en las buenas y no en las malas, está en un profundo error“, reafirmó.