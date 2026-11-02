Encuesta Cadem: aprobación de Kast cae al 26% y el 70% critica su decisión de mantener al ministro Rabat

En tanto, la desaprobación al mandatario mostró un alza de tres puntos respecto de la edición anterior, con lo que llegó a un 69%.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La aprobación a la gestión del Presidente José Antonio Kast cayó a un 26% y alcanzó su nivel más bajo desde que asumió el pasado 11 de marzo, mientras que el 70% de los consultados desaprobó su decisión de mantener en su cargo al ministro de Justicia, Fernando Rabat, de acuerdo con los resultados de la última encuesta Cadem.

Según el sondeo, la desaprobación al mandatario mostró un alza de tres puntos respecto de la edición anterior, con lo que llegó a un 69%.

Cadem reveló que la encuesta dejó en evidencia que el descenso del respaldo se manifiesta en todos los segmentos, aunque es más pronunciado entre quienes votaron por Kast en segunda vuelta, los sectores medios y las personas identificadas con la derecha.

Por otra parte, el sondeo también evidenció que un 71% de los consultados considera que Chile va por mal camino, mientras que un 68% mira el futuro con pesimismo.

70% critica decisión de Kast de mantener Rabat, según Cadem

De acuerdo con los resultados de la encuesta Cadem, las reducciones de las condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad firmadas por el ministro Fernando Rabat le pasaron la cuenta al Presidente José Antonio Kast.

Así, el 70% de los encuestados se mostró en desacuerdo respecto a la decisión del mandatario de mantener en su cargo al secretario de Estado.

En la misma línea, un 78% dijo que desaprueba la manera en la que se ha desempeñado el líder de la cartera de Justicia.

En cuanto a la figura del ministro Rabat, un 77% sostuvo que sí “conocía los posibles riesgos y consecuencias políticas que podía tener la decisión de reducir las condenas de personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad”.

Además, un 81% señaló que “el ministro Rabat debió considerar tanto el criterio jurídico como las consecuencias políticas y sociales de su decisión”, frente solo al 12% que afirmó que “el ministro Rabat actuó correctamente al privilegiar el criterio jurídico y aplicar la ley, independientemente de las consecuencias políticas de su decisión”.