“Aquí estaré siempre”: el mensaje de la hija de Mauricio Flores a su hermano Danko detenido por tráfico de drogas

Danika Flores expresó su tristeza y preocupación por la situación judicial de su hermano, quien fue detenido en una investigación por tráfico de drogas.

Danika Flores, hija del humorista Mauricio Flores, compartió un emotivo mensaje dirigido a su hermano Danko Flores Cid, quien permanece en prisión preventiva tras ser detenido en el marco de una investigación por tráfico de drogas.

A través de sus historias de Instagram, la joven expresó el profundo dolor que enfrenta su familia y aseguró que continuará acompañándolo durante el proceso judicial.

El mensaje de la hija de Mauricio Flores a su hermano Danko detenido por tráfico de drogas

“No sé cómo escribir para ti, porque duele y sin duda es el dolor más grande que he sentido en mi vida, ese dolor que viene desde adentro”, escribió.

Asimismo, reconoció el temor que siente ante el escenario que enfrenta su hermano y manifestó su intención de permanecer a su lado. “Tengo miedo, tengo ganas de que esto solo sea una pesadilla, pero solo sé que te amo que no hay un segundo que no piense en ti, y aquí estoy y estaré siempre”, expresó.

Cabe recordar que el tribunal decretó la prisión preventiva de Danko Flores Cid, acogiendo la solicitud del Ministerio Público y fijando un plazo de 120 días para desarrollar la investigación.

Entre las diligencias pendientes se encuentra el análisis de su teléfono celular, con el propósito de establecer nuevos antecedentes sobre el traslado de la droga y determinar si existen otras personas involucradas.

Por su parte, Mauricio Flores también abordó la situación el pasado 30 de octubre, cuando publicó un comunicado en sus redes sociales. “Como familia estamos atravesando un momento profundamente doloroso y difícil. Como padre, hay situaciones que uno jamás quisiera enfrentar, pero mi deber es estar presente y acompañar”, manifestó el comediante, quien además pidió respeto por la privacidad de sus seres queridos.

En ese sentido, el humorista aseguró que la prioridad familiar es mantenerse unidos para enfrentar este complejo escenario. Además, adelantó que no entregará nuevas declaraciones sobre el caso y solicitó comprensión a los medios de comunicación.