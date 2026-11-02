Rabat asegura tener el respaldo del oficialismo y oposición insiste en su salida

Momentos después de que el secretario de Estado llegara a La Moneda, la oposición entregó una carta para pedir su renuncia. “Ya no es un interlocutor válido”, dice la misiva.

El ministro de Justicia, Fernando Rabat (IND), arribó este lunes a La Moneda acompañado de la nueva subsecretaria de la cartera, Josefina Soto (IND), en medio de los cuestionamientos a su figura por las rebajas de condena a ofensores sexuales de menores de edad.

El secretario de Estado mantuvo una reunión con el vicepresidente Claudio Alvarado y la nueva subsecretaria, quien asumió el cargo luego de que su antecesor, Luis Silva (REP), tuviera que renunciar por un video que publicó desmarcándose de los decretos que permitieron las rebajas de condena.

“Siento el respaldo del sector, siento el respaldo del Presidente de la República, pero yo creo que lo relevante hoy es enfocarnos en la solución a los problemas. Y es por eso que nosotros vamos a seguir tramitando, con discusión inmediata, los proyectos de ley que buscan que nunca más tengamos situaciones como las que se han revelado, a raíz de una legislación que data hace más de 20 años”, afirmó.

En ese sentido, llamó a los parlamentarios de todos los sectores a colaborar en “tener una mirada general de un problema que es de Estado” y al ser consultado sobre si contaría con el respaldo del oficialismo ante la acusación constitucional en su contra respondió: “No me cabe ninguna duda que vamos a tener un respaldo para trabajar, precisamente, en defensa de las víctimas”.

Oposición exige salida de Rabat

Momentos después de la llegada del secretario de Estado los presidentes de oposición se hicieron presentes en el recinto para pedir su renuncia a través de una carta.

“Usted afirmó que, frente a este error, su Gobierno estaría ‘a la altura’. Reconocer el error no basta. Estar a la altura exige reparar el daño provocado, hacer valer las responsabilidades políticas que correspondan y transparentar ante la ciudadanía todos los antecedentes”, expuso el bloque opositor, dirigiéndose al Presidente José Antonio Kast.

Por ende, reiteraron la exigencia de remover al ministro de su cargo. “Dada la gravedad de su error, el ministro ya no es interlocutor válido para el país y por lo mismo tampoco para nosotros como autoridades”, argumentaron.