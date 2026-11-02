Senapred activa alerta nacional por calor extremo hasta marzo de 2027: estas son las regiones involucradas

El organismo advirtió sobre los riesgos de las altas temperaturas y entregó recomendaciones para evitar golpes de calor.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva Nacional por amenaza de calor extremo, una medida que se mantendrá vigente hasta el 31 de marzo de 2027.

La decisión, que abarca desde la Región de Arica y Parinacota hasta Magallanes y la Antártica Chilena, se adoptó ante las proyecciones de episodios de altas temperaturas durante el próximo verano y en el marco de los compromisos establecidos en la Ley Marco de Cambio Climático N.º 21.455.

Asimismo, responde a la activación del Anexo del Plan Nacional de Emergencia por amenaza de calor extremo, considerando el aumento de la frecuencia e intensidad de las olas de calor en el país durante la última década.

Con esta declaración se reforzará el monitoreo de las condiciones de riesgo y las vulnerabilidades de cada territorio. Además, permitirá coordinar oportunamente a los organismos que integran Senapred frente a eventuales emergencias.

Entre las recomendaciones a la ciudadanía, Senapred llamó a evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor radiación ultravioleta, entre las 11:00 y las 17:00 horas. También pidió prestar especial atención a la hidratación y temperatura corporal de niños, niñas y adultos mayores, debido a su mayor vulnerabilidad frente a la deshidratación.

¿Lloverá en Santiago? Jaime Leyton anticipa cambios en el pronóstico del tiempo

Pese a la alerta nacional por calor extremo, Santiago tendrá un escenario meteorológico variable durante esta semana.

Según explicó el meteorólogo Jaime Leyton, el martes podrían registrarse chubascos ocasionales y débiles en la capital debido al avance de un sistema frontal.

Sin embargo, posteriormente las temperaturas subirán y podrían alcanzar los 27 °C el sábado y los 29 °C el domingo, con jornadas mayormente despejada.