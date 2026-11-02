Las personas deberán elegir el bloque horario al que desean asistir y podrán solicitar un máximo de dos entradas por RUT.

Desde las 12:00 horas de este lunes 2 de noviembre estará disponible la entrega de entradas gratuitas para la Teletón 2026, que contempla actividades en el Teatro Teletón y el Estadio Nacional.

Los interesados deberán ingresar al sitio oficial de Puntoticket, iniciar sesión con su RUT y contraseña y seleccionar el bloque horario al que desean asistir.

Teletón 2026: comienza la entrega de entradas gratuitas para el Teatro Teletón y el Estadio Nacional

Los e-tickets serán personales, intransferibles y estarán disponibles exclusivamente en formato digital. Además, cada persona podrá solicitar un máximo de dos entradas.

En cuanto a los menores de dos años, no necesitarán ticket si ingresan en brazos de un adulto y sin ocupar asiento, mientras que los menores de 15 años deberán asistir acompañados por una persona adulta responsable.

En el caso del Teatro Teletón, ubicado en calle Mario Kreutzberger 1531, en Santiago, se habilitaron cinco bloques: Noche (viernes 6, de 23:00 a 02:00 horas); Trasnoche (sábado 7, de 02:00 a 08:00); Mañana Familiar (08:00 a 13:30); Sábado por la tarde (13:30 a 17:00) y Cierre Teatro Teletón (17:00 a 21:00). Cabe precisar que el bloque Noche no contempla la obertura, programada entre las 22:00 y las 23:00 horas.

Por otro lado, el Estadio Nacional, en Ñuñoa, recibirá al público el sábado 7 de noviembre desde las 18:00 horas. Entre los artistas anunciados para el escenario del Teatro Teletón se encuentran Pandora, Sinaka y Luciano Pereyra, mientras que en el recinto deportivo se presentarán Tito El Bambino, Bacilos, Santaferia, Leo Rey y Alanys Lagos.

Las entradas se pueden solicitar exclusivamente a través del sitio oficial de la ticketera EN ESTE LINK.