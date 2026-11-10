“Premio de consuelo”: las críticas en la derecha y en la oposición tras designación de Steinert en cargo diplomático

“No entiendo por qué no la llevaron al Segundo Piso si al final ahí están manteniendo a la gente que salió del Gobierno por un desempeño deficiente”, recriminó la diputada Paulina Muñoz (PNL).

A seis meses de su salida del Gobierno, la exministra de Seguridad Trinidad Steinert (IND) deberá asumir una responsabilidad internacional. Desde el 1 de diciembre, se desempeñará como agregada de seguridad en la Embajada de Chile en Paraguay.

Algunos sectores de la derecha no vieron con buenos ojos esta decisión del Ejecutivo. La subjefa de bancada del Partido Nacional Libertario Paulina Muñoz calificó este nuevo cargo como un “premio de consuelo”.

“Es un cargo que no es menor, yo no entiendo por qué no la llevaron al Segundo Piso si al final ahí están manteniendo a la gente que salió del Gobierno por una u otra cosa, por un desempeño deficiente. Creo también que no son tiempos, el país está paralizado. Hay que enfocarse en cosas más importantes para los chilenos. Este Gobierno dijo al principio que vuelva el mérito. Dar premios de consuelo no es coherente“, recriminó.

El diputado oficialista Jorge Guzmán (EVOP) también rechazó la designación. “A mí no me gustan los premios de consuelo. Yo creo que la exministra Steinert tuvo la oportunidad de ser ministra de Seguridad, fue removida de su cargo porque no cumplió con la expectativa, y, por tanto, yo esperaría que ella pudiese desempeñarse o desarrollarse profesionalmente en otro ámbito y no que se le estén entregando segundas oportunidades o premios de consuelo.

“Si bien es cierto, es una decisión del Presidente de la República, yo esperaría que pudiésemos avanzar y no tener estos problemas que finalmente generan atención mediática, generan conflicto”, precisó

Oposición cuestiona designación de Steinert

En la oposición también hubo voces en contra de la medida. El diputado Jaime Araya (IND-PPD) aseveró que el cargo diplomático se trata de un premio. “Justamente el país que Kast presentó como el faro que Chile debía seguir y cuyo presidente, según los antecedentes conocidos, terminó destituido por corrupción. Así enfrenta el Gobierno la crisis de desempleo: cargos millonarios para sus regalones y ninguna solución para las familias que buscan trabajo”, añadió.

Asimismo, el diputado frenteamplista Gonzalo Winter criticó las ausencias de la exministra a la comisión especial investigadora que se creó para evaluar los actos del Gobierno mientras ella estuvo a cargo del Ministerio de Seguridad. “Nunca asistió. Preocupante que el Presidente Kast confíe representación de nuestro país a quien ha mostrado nulo respeto y compromiso con la institucionalidad”, reprochó Winter.