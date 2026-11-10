A seis meses de su salida del gabinete: el nuevo cargo que asumirá Trinidad Steinert en el Gobierno

El rol que asumiirá la exministra de Seguridad será en el extranjero y a partir del 1 de diciembre.

La exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, asumirá un nuevo cargo a partir del próximo 1 de diciembre, a más de seis meses de su salida del gabinete.

Eso sí, su nuevo rol no será en Chile, sino que en el extranjero. Precisamente en Paraguay, país que vive una crisis política tras la renuncia del presidente Santiago Peña a raíz del caso Ueno Bank.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores informaron que la exfiscal asumirá como agregada de seguridad en el país sudamericano

Según detalló la cartera, en su nuevo cargo, Trinidad Steinert deberá colaborar en la coordinación de esfuerzos regionales en el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado.

“Dentro de esta misión se encuentra el Compromiso de Santiago, firmado el 28 de mayo en Santiago por los cancilleres y ministros de Seguridad de Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y al cual se unieron posteriormente Paraguay y Uruguay”, agregaron desde Cancillería.

De Steinert señalaron que “a lo largo de una carrera de más de 20 años, (Steinert) destacó por su trabajo como fiscal en la persecución del crimen organizado transnacional en las zonas más complejas del norte del país, desbaratando bandas delictivas, del narcotráfico y el tráfico de migrantes y redes de explotación sexual, logrando condenas ejemplares contra líderes de Tren de Aragua y sicarios”.

Con este rol, la exministra vuelve al Gobierno tras su salida de Seguridad Pública el pasado 19 de mayo, marcando así el primer cambio en el gabinete del Gobierno de José Antonio Kast.