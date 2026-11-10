De Porfa a Brígido: los chilenismos que la RAE incorporó en la última edición de su diccionario

Recoge, además, numerosas palabras vinculadas al desarrollo tecnológico, pero también muchas otras que reflejan los cambios sociales y culturales.

RAE.

Más de 6.000 acepciones y nuevas palabras de uso cotidiano en países hispanohablantes, entre ellas algunas provenientes de Chile, forman parte de la nueva edición del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española (RAE).

Esta última actualización recoge, además, numerosas palabras vinculadas al desarrollo tecnológico, pero también muchas otras que reflejan los cambios sociales y culturales.

En esa línea, la nueva edición del diccionario de la RAE incorpora la IA como abreviatura de inteligencia artificial, junto a otros términos como renderizar o resetear, para referirse a la producción de imágenes digitales de alta resolución y el reinicio de un dispositivo o sistema, respectivamente.

Nuevos chilenismos en el diccionario de la RAE

Entre los chilenismos que la REA incorporó en la nueva edición de su diccionario figura, por ejemplo, la palabra Brígido, a la que describe como algo “tremendo o de gran intensidad, hasta el punto de producir asombro o de resultar difícil de comprender o aceptar”.

Otra es Guarifaifa, de la que dice que se trata como una “cosa de poca importancia o que no se sabe cómo nombrar“.

También aparece la expresión cotidiana Porfa, a la que califica como la abreviación del tradicional, por favor.

En esa misma línea se sumó la palabra Cumple, que en este caso se refiere a la fecha en la que una persona está de cumpleaños.