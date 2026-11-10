Todo lo que debes saber sobre los amistosos de Chile vs Colombia: horarios, dónde ver y nómina

Chile se alista para los últimos duelos amistosos del año, donde enfrentará a Colombia de local y visitante.

La Roja se prepara para los últimos amistosos del año, válidos por la fecha FIFA de Noviembre, donde Nicolás Córdova pondrá fin a su interinato (o es lo que se espera).

El primer desafío de la Selección Chilena será ante Colombia en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Posteriormente, el Equipo de Todos volverá a verse las caras con los Cafeteros, pero esta vez en condición de local en el Estadio Nacional.

Ambos encuentros de podrán ver en vivo por TV a través de Mega y Mega 2. De forma online, los duelos se podrán seguir en directo en las plataformas digitales de dicha estación televisiva.

Cuándo y a qué hora juega Chile vs Colombia

Colombia vs Chile: viernes 13 de noviembre, a las 21:00 horas de Chile, en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero.

viernes 13 de noviembre, a las 21:00 horas de Chile, en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Chile vs Colombia: martes 17 de noviembre, a las 20:00 horas, en el Estadio Nacional.

Para disputar estos partidos amistosos, Nicolás Córdova presentó una nómina compuesta por 26 jugadores:

Arqueros

Lawrence Vigouroux (Swansea City, Gales).

Brayan Cortés (Argentinos Juniors, Argentina).

Christian Bravo (Huachipato).

Defensas

Paulo Díaz (Atlanta United, Estados Unidos).

Benjamín Kuscevic (Toronto FC, Canadá).

Guillermo Maripán (Inter de Porto Alegre, Brasil).

Iván Román (Colo Colo).

Jonathan Villagra (Colo Colo).

Felipe Faúndez (O’Higgins).

Gabriel Suazo (Sevilla, España).

Diego Ulloa (Colo Colo).

Volantes

Rodrigo Echeverría (Club León, México).

Williams Alarcón (Boca Juniors, Argentina).

Felipe Loyola (Pisa, Italia).

Felipe Méndez (Colo Colo).

César Pérez (Defensa y Justicia, Argentina).

Vicente Pizarro (Rosario Central, Argentina).

Agustín Arce (Universidad de Chile).

Nils Reichmuth (FC Thun, Suiza).

Delanteros