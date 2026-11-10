Todo lo que debes saber sobre los amistosos de Chile vs Colombia: horarios, dónde ver y nómina

La Roja se prepara para los últimos amistosos del año, válidos por la fecha FIFA de Noviembre, donde Nicolás Córdova pondrá fin a su interinato (o es lo que se espera).
El primer desafío de la Selección Chilena será ante Colombia en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Posteriormente, el Equipo de Todos volverá a verse las caras con los Cafeteros, pero esta vez en condición de local en el Estadio Nacional.
Ambos encuentros de podrán ver en vivo por TV a través de Mega y Mega 2. De forma online, los duelos se podrán seguir en directo en las plataformas digitales de dicha estación televisiva.
Cuándo y a qué hora juega Chile vs Colombia
- Colombia vs Chile: viernes 13 de noviembre, a las 21:00 horas de Chile, en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero.
- Chile vs Colombia: martes 17 de noviembre, a las 20:00 horas, en el Estadio Nacional.
Para disputar estos partidos amistosos, Nicolás Córdova presentó una nómina compuesta por 26 jugadores:
Arqueros
- Lawrence Vigouroux (Swansea City, Gales).
- Brayan Cortés (Argentinos Juniors, Argentina).
- Christian Bravo (Huachipato).
Defensas
- Paulo Díaz (Atlanta United, Estados Unidos).
- Benjamín Kuscevic (Toronto FC, Canadá).
- Guillermo Maripán (Inter de Porto Alegre, Brasil).
- Iván Román (Colo Colo).
- Jonathan Villagra (Colo Colo).
- Felipe Faúndez (O’Higgins).
- Gabriel Suazo (Sevilla, España).
- Diego Ulloa (Colo Colo).
Volantes
- Rodrigo Echeverría (Club León, México).
- Williams Alarcón (Boca Juniors, Argentina).
- Felipe Loyola (Pisa, Italia).
- Felipe Méndez (Colo Colo).
- César Pérez (Defensa y Justicia, Argentina).
- Vicente Pizarro (Rosario Central, Argentina).
- Agustín Arce (Universidad de Chile).
- Nils Reichmuth (FC Thun, Suiza).
Delanteros
- Lucas Cepeda (Elche, España).
- Maximiliano Gutiérrez (Dinamo Moscú, Rusia).
- Clemente Montes (Universidad Católica).
- Darío Osorio (Crystal Palace, Inglaterra).
- Emiliano Ramos (Everton).
- Ben Brereton (Sheffield United, Inglaterra).
- Gonzalo Tapia (Columbus Crew, Estados Unidos).