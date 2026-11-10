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Todo lo que debes saber sobre los amistosos de Chile vs Colombia: horarios, dónde ver y nómina

Chile se alista para los últimos duelos amistosos del año, donde enfrentará a Colombia de local y visitante.

Foto del editor Francisco Rosales
Francisco Rosales

La Roja se prepara para los últimos amistosos del año, válidos por la fecha FIFA de Noviembre, donde Nicolás Córdova pondrá fin a su interinato (o es lo que se espera).

El primer desafío de la Selección Chilena será ante Colombia en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Posteriormente, el Equipo de Todos volverá a verse las caras con los Cafeteros, pero esta vez en condición de local en el Estadio Nacional.

Ambos encuentros de podrán ver en vivo por TV a través de Mega y Mega 2. De forma online, los duelos se podrán seguir en directo en las plataformas digitales de dicha estación televisiva.

Cuándo y a qué hora juega Chile vs Colombia

  • Colombia vs Chile: viernes 13 de noviembre, a las 21:00 horas de Chile, en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero.
  • Chile vs Colombia: martes 17 de noviembre, a las 20:00 horas, en el Estadio Nacional.

Para disputar estos partidos amistosos, Nicolás Córdova presentó una nómina compuesta por 26 jugadores:

Arqueros

  • Lawrence Vigouroux (Swansea City, Gales).
  • Brayan Cortés (Argentinos Juniors, Argentina).
  • Christian Bravo (Huachipato).

Defensas

  • Paulo Díaz (Atlanta United, Estados Unidos).
  • Benjamín Kuscevic (Toronto FC, Canadá).
  • Guillermo Maripán (Inter de Porto Alegre, Brasil).
  • Iván Román (Colo Colo).
  • Jonathan Villagra (Colo Colo).
  • Felipe Faúndez (O’Higgins).
  • Gabriel Suazo (Sevilla, España).
  • Diego Ulloa (Colo Colo).

Volantes

  • Rodrigo Echeverría (Club León, México).
  • Williams Alarcón (Boca Juniors, Argentina).
  • Felipe Loyola (Pisa, Italia).
  • Felipe Méndez (Colo Colo).
  • César Pérez (Defensa y Justicia, Argentina).
  • Vicente Pizarro (Rosario Central, Argentina).
  • Agustín Arce (Universidad de Chile).
  • Nils Reichmuth (FC Thun, Suiza).

Delanteros

  • Lucas Cepeda (Elche, España).
  • Maximiliano Gutiérrez (Dinamo Moscú, Rusia).
  • Clemente Montes (Universidad Católica).
  • Darío Osorio (Crystal Palace, Inglaterra).
  • Emiliano Ramos (Everton).
  • Ben Brereton (Sheffield United, Inglaterra).
  • Gonzalo Tapia (Columbus Crew, Estados Unidos).

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