Marcos Bolados, el de los goles importantes

Más allá de las palabras, su nombre ya está anotado en la historia. Apareció en silencio una tarde de noviembre en la cancha de Ñublense, para que el estadio Monumental pueda lucir ahora una nueva copa en sus vitrinas.

El sol de noviembre se hace sentir fuerte sobre la cancha del estadio Nelson Oyarzún. Corren los minutos finales del duelo y Colo Colo se esfuerza para llegar al gol, ese que los hará gritar campeones. El empate no es suficiente y si el partido termina así, tendrán que esperar dos semanas más para volver a intentarlo, ante la Universidad Católica. Tratando de acorralar al equipo chillanejo contra su arco, los albos hacen circular la pelota de lado a lado, bien cerca de la frontera del área grande. Confían en que pronto encontrarán el espacio preciso para filtrar la pelota y poder vencer así al portero Nicola Pérez. La copa está más cerca que nunca. Pero los segundos pasan. El tiempo se acaba.

Los epílogos de un partido de fútbol siempre tienen un espacio reservado para los grandes momentos. Ahí es donde aparecen los héroes inesperados, esos que no están llamados a acaparar las portadas y que, sin el peso de la disputa sobre sus hombros, se juegan una última apuesta. No hay nada que temer. Si fallan, su presencia solo quedará en el registro como uno más del plantel, que saltó a la cancha para tratar de mover el tablero. Minuto 92. Pase medido desde el sector izquierdo que Javier Correa intenta conectar sin éxito. El balón sigue su curso ante los ojos de los defensores, que ven cómo el escurridizo Marcos Bolados conecta firme con su pie derecho. Es el gol del título, el de la gloria, el de la estrella número 35.

No ha sido un buen año para el nacido en la ciudad de Antofagasta. En enero, mientras el Cacique hacia su pretemporada, se cortó el ligamento cruzado de la rodilla derecha, una lesión grave que nuevamente se le aparecía por delante, justo cuando el club de Pedrero pensaba en deshacerse de él. Y no fue la única vez. Marcos Nikolas Bolados Hidalgo llegó a Colo Colo en 2016 desde Deportes Antofagasta, equipo donde había iniciado su carrera como futbolista. Ya en esos tiempos declaraba que su sueño era llegar a vestir la camiseta alba.

Pero su historia en Macul no iba a ser fácil. En 2018 fue enviado a préstamo a Universidad Católica, donde sumó minutos y recuperó algo de confianza. A su retorno, una temporada más tarde, los hinchas ya se preguntaban cómo le seguían renovando a pesar de sus esporádicas apariciones. Hasta que llegó febrero del 2024. Otra vez al inicio de la temporada y otra vez con el club buscándole una vía de salida.

Su gol ante Godoy Cruz de Mendoza por la Copa Libertadores, reflotó fugazmente el entusiasmo y cariño de los fanáticos por este jugador, que decía presente justo en el instante indicado para justificar su permanencia. Ese 1-0 en el Malvinas, ante el entonces líder invicto de la liga argentina, se convirtió en la primera victoria de Colo Colo al otro lado de la cordillera por torneos internacionales. Fue además el inicio de una respetable campaña en esa competición, en la que los dirigidos por Jorge Almirón fueron eliminados por River Plate en los cuartos de final.

Bolados no habla mucho. Pareciera que no es amigo de enfrentar las cámaras y los micrófonos. El domingo en Chillán lo eligieron la figura del partido, mientras sus compañeros celebraban el título sobre el césped, “nos sacamos la cresta para esto, es un premio al trabajo”, declaró escuetamente mientras el reportero buscaba la forma de provocar una reacción más efusiva.

Más allá de las palabras, su apellido ya está anotado en la historia. Apareció en silencio una tarde de noviembre en la cancha de Ñublense, para que el Monumental pueda lucir ahora una nueva copa en sus vitrinas. Ahí mismo deberán también reunirse pronto para planear su futuro, ya que el acuerdo con el equipo que desde niño lo hizo soñar, vence en diciembre.

Aunque como en un partido de fútbol, todo cambia muy rápido y los contextos emocionales añadirán un nuevo antecedente a la hora de tomar decisiones. Marcos Bolados debe estar tranquilo y celebrar este título sintiéndose parte trascendental, cuando además se cumplen 10 años desde su llegada a Macul.

Una década con más tristezas que abrazos, que terminó por inscribir su nombre en los libros. Por aparecer cuando el equipo más lo necesita, en los momentos importantes.