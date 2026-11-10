Fontaine responde al PS por acusaciones de desprestigio a Codelco y descarta planes de privatización

El PS acusó “espectáculo comunicacional” hacia Codelco para “vender barato”. Ante esto, el presidente del directorio aseveró que “no quiero pensar que quieren amparar que una empresa incurra en una falsedad de su producción”.

El Partido Socialista (PS) cuestionó duramente el relato de la administración de Codelco y del Gobierno sobre la situación de la estatal. A través de una declaración, la colectividad acusó a los ministros Quiroz y Mas, junto al presidente del directorio, Bernardo Fontaine, de protagonizar un “espectáculo comunicacional”.

A juicio del partido, las autoridades buscan instalar una imagen de crisis en la principal empresa pública del país. Para respaldar su crítica, sostuvieron que la estrategia reproduce un discurso que ya conocen: el del “Estado en quiebra” y la “Caja vacía”.

El PS también cuestionó que la nueva administración utilice las “supuestas irregularidades” detectadas en Codelco para sustentar sus planteamientos. Según la colectividad, todavía no existen resultados definitivos de las auditorías ni de las investigaciones en curso.

“Los informes de KPMG y la auditoría forense de EY no se han terminado ni se han entregado. La Contraloría General de la República aún investiga, por lo tanto, no se está hablando sobre la base de informes ciertos ni hechos definitivos. La Comisión Investigadora de la Cámara no sacó conclusión alguna sobre el pago de los bonos de los trabajadores”, señalaron.

La declaración también puso el foco en el momento en que se desarrolla esta discusión. El partido advirtió que las críticas a la empresa coinciden con el debate sobre su presupuesto de inversiones para 2027. En paralelo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha planteado la necesidad de incorporar inversión privada y evaluar una eventual venta de activos de la estatal.

Frente a ese escenario, los socialistas plantearon sus reparos sobre las intenciones detrás del discurso de la nueva administración. “Desprestigiar una empresa, presentarla en crisis y luego vender barato es una estrategia demasiado conocida. Chile ya la vivió con las privatizaciones a precio vil de la dictadura”, afirmaron.

PS cuestiona junta extraordinaria de accionistas

Otro de los puntos que abordó la declaración fue la junta extraordinaria de accionistas realizada el jueves pasado. El partido cuestionó que la compañía no informara los antecedentes a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) mediante un Hecho Esencial, si los acontecimientos tenían la gravedad que les atribuyó la nueva administración.

“Si fuera tan grave lo sucedido, ¿por qué no se actuó o se mencionó esto a la CMF a través de un Hecho Esencial? ¿Era este evento una Junta de Accionistas o un show comunicacional?”, plantearon.

La colectividad también expresó sus reparos por el protagonismo de los nuevos integrantes del directorio en esta ofensiva. En particular, apuntó al presidente de la mesa, Bernardo Fontaine, junto a Alejandro Canut de Bon y Luz Granier Bulnes. Los tres fueron designados por el Presidente Kast y asumieron sus cargos en mayo.

“Llama la atención que toda esta ofensiva la dirijan precisamente esos tres directores nuevos, con Bernardo Fontaine a la cabeza”, indicaron.

La respuesta de Bernardo Fontaine al PS

El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, respondió a las críticas del PS y manifestó su sorpresa por la declaración. También cuestionó que el partido desconozca los antecedentes que permitieron detectar irregularidades en las cifras de producción de la compañía.

En diálogo con Radio Infinita, Fontaine sostuvo que las inconsistencias fueron identificadas tanto por auditorías externas como por los equipos internos de Codelco. A esto sumó las investigaciones que actualmente desarrollan la Fiscalía y la Contraloría.

En ese contexto, el presidente del directorio cuestionó la postura de la colectividad y planteó sus reparos frente a la defensa que, a su juicio, estaría haciendo de la gestión anterior. “No quiero pensar que el Partido Socialista quiere amparar que una empresa del Estado incurra en una falsedad de su producción y de sus cifras”, afirmó.

Fontaine descarta venta de acciones de Codelco

El directivo también abordó la advertencia del PS sobre una eventual privatización de la cuprífera. Al respecto, descartó que la venta de la propiedad de la estatal forme parte del plan de recuperación que impulsa la nueva administración.

Fontaine explicó que la propuesta apunta a establecer asociaciones público-privadas para desarrollar nuevos proyectos mineros. Además, recordó que este mecanismo ya se ha utilizado en distintas administraciones.

“Lo que nosotros queremos es desarrollar asociaciones público-privadas para desarrollar nuevas minas, cosa que partió con el gobierno de (Patricio) Aylwin, se hizo en el gobierno anterior, en Codelco también”, señaló.

En la misma línea, insistió en que el plan no contempla desprenderse de participaciones accionarias de la empresa. “Nosotros hemos dicho que en este plan de recuperación no está la posibilidad de vender acciones”, recalcó.

Finalmente, Fontaine cuestionó los argumentos del Partido Socialista y manifestó su expectativa de que la colectividad revise sus críticas una vez que conozca los planteamientos de la nueva administración.

“Yo creo que están muy mal informados, y yo espero que una vez que se informen de lo que hemos planteado nosotros, cambien su opinión”, concluyó.